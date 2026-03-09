【最終日】Amazon 新生活セールでURBAN RESEARCH（アーバンリサーチ）が最大50%OFFに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催されており、本日最終日です。今回はセール対象商品の中からURBAN RESEARCHをご紹介。トレンド感がありながらも、ベーシックで使いやすいアイテムが揃っています。

ウール100％使用。自宅で洗濯可能なハイゲージニット

羽織としてもスウェットトップスとしても使える優秀パーカー

ライトオンスデニムで仕立てたブルゾン

イージーな穿き心地。春・秋から真冬まで着用できるボトム

立体的な「アラン編み」が目を惹くクルーネックニット

風を遮断しつつも軽やかな着心地の「防風ボアジャケット」

中綿を使用した機能派シャツアウター

肌触りがよくサーモ機能付きのネルシャツ

サイズ展開が豊富。汎用性の高いバンドカラーシャツ

保温性・通気性◎ リラックス感のあるスラックス

ミニマルな雰囲気のダウン

スウェット感覚で着られるローゲージニット

日本製ならではの高品質な風合いが魅力。王道ストレートデニム

リラックス感のあるモックネックニット

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。