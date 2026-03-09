【最終日】Amazon 新生活セールでURBAN RESEARCH（アーバンリサーチ）が最大50%OFFに
今回はセール対象商品の中からURBAN RESEARCHをご紹介。トレンド感がありながらも、ベーシックで使いやすいアイテムが揃っています。
→ Amazon「URBAN RESEARCH」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ウール100％使用。自宅で洗濯可能なハイゲージニット
URBAN RESEARCH DOORS(アーバンリサーチ ドアーズ)
[アーバンリサーチ ドアーズ] シャツ LIFE STYLE TAILOR マシンウォッシャブルハイゲージクルーニット メンズ DTA7-12L001
9,350円 → 5,610円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
羽織としてもスウェットトップスとしても使える優秀パーカー
URBAN RESEARCH DOORS(アーバンリサーチ ドアーズ)
[アーバンリサーチ ドアーズ] パーカー FORK&SPOON リサイクルコットン裏毛ジップフーディー メンズ DFA7-11V037
6,545円 → 3,740円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ライトオンスデニムで仕立てたブルゾン
URBAN RESEARCH DOORS(アーバンリサーチ ドアーズ)
[アーバンリサーチ ドアーズ] ジャケット コート Denim Zip Blouson メンズ DR46-17H601
15,400円 → 9,240円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
イージーな穿き心地。春・秋から真冬まで着用できるボトム
URBAN RESEARCH DOORS(アーバンリサーチ ドアーズ)
[アーバンリサーチ ドアーズ] パンツ FORK&SPOON ブラッシュドパンツ メンズ DFA7-14V048
8,250円 → 4,950円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
立体的な「アラン編み」が目を惹くクルーネックニット
URBAN RESEARCH DOORS(アーバンリサーチ ドアーズ)
[アーバンリサーチ ドアーズ] ニット アランニットクルーネックプルオーバー メンズ DRA7-12X723
7,920円 → 5,940円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
風を遮断しつつも軽やかな着心地の「防風ボアジャケット」
URBAN RESEARCH DOORS(アーバンリサーチ ドアーズ)
[アーバンリサーチ ドアーズ] ブルゾン URD防風ボアジップブルゾン メンズ DRA7-17X704
12,100円 → 8,470円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
中綿を使用した機能派シャツアウター
[URBAN RESEARCH ROSSO(アーバンリサーチ ロッソ)]ダウン・中綿ジャケット 『XLサイズあり』ヒートパテッドシャツジャケット メンズ RAA7-17M021
6,600円 → 5,280円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
肌触りがよくサーモ機能付きのネルシャツ
[URBAN RESEARCH ROSSO(アーバンリサーチ ロッソ)]シャツ・ブラウス 『蓄熱 ／ XLサイズあり』アーバンリラックスサーモネルレギュラーシャツ メンズ RAA7-13M005
3,465円 → 3,118円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
サイズ展開が豊富。汎用性の高いバンドカラーシャツ
[URBAN RESEARCH ROSSO(アーバンリサーチ ロッソ)]シャツ・ブラウス 『抗菌 ／ 防臭』『XXLサイズあり』ハイパフォーマンスフランネルバンドカラーシャツ メンズ RAA7-13M002
3,465円 → 2,772円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
保温性・通気性◎ リラックス感のあるスラックス
[URBAN RESEARCH ROSSO(アーバンリサーチ ロッソ)]スラックス 『蓄熱 ／ XLサイズあり』アーバンリラックスサーモライトネルスラックス メンズ RAA7-14M012
4,455円 → 3,564円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ミニマルな雰囲気のダウン
[URBAN RESEARCH ROSSO(アーバンリサーチ ロッソ)]ダウン・中綿ジャケット 『別注』+phenix WINDSTOPPER by GORE-TEX LABS ダウンコート メンズ RMA7-POO-25085
46,200円 → 33,264円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スウェット感覚で着られるローゲージニット
[アーバンリサーチ] ニット ローゲージモールニット メンズ URA7-12K003
12,100円 → 6,050円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
日本製ならではの高品質な風合いが魅力。王道ストレートデニム
[アーバンリサーチ] パンツ ジーンズ 13.5oz DENIM STRAIGHT PANTS メンズ URA6-14B001
18,700円 → 9,350円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
リラックス感のあるモックネックニット
ＩＴＥＭＳ＼ＵＲＢＡＮ ＲＥＳＥＡＲＣＨ(アーバンリサーチ アイテムズ)
[アーバンリサーチ アイテムズ] セーター マシンウォッシャブル 片畦モックネックニット メンズ IT37-12B013
2,796円 → 2,237円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
Hanes ボクサーパンツ(5枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 5PボクサーブリーフHM6ES703Jメンズ
2,530円 → 1,517円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) トレーニングT-シャツUAテック ショートスリーブ Tシャツ2.0メンズ
2,750円 → 1,764円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Hanes ビーフィー Tシャツビーフィー Tシャツ BEEFY-T 1枚組 綿100% 肉厚生地 ヘビーウェイトT H5180メンズ
2,420円 → 1,413円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Champion トレーナー 長袖裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Zメンズ
5,830円 → 3,040円（48%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康
26,840円 → 24,156円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「URBAN RESEARCH」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります