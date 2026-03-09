女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日、第111回が放送され、英語教師レフカダ・ヘブンの親友・錦織友一役を好演している俳優の吉沢亮（32）が第19週（2月9〜13日）以来4週ぶりに再登場した。ラスト約30秒、映し出されたのは病と闘い、げっそりと頬が痩（こ）けた姿。吉沢は出番のなかった「熊本編」の約1カ月間で、制作陣も驚く約13キロの減量を敢行した。その変貌ぶりに、インターネット上には衝撃が走った。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第111回は、松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の長男の名前が「勘太」に決まる。トキとヘブンは正式に結婚し、家族になるため籍を入れることに。どちらかが国籍を変えるしかない。トキがイギリス人に？ヘブンが日本人に？2人はどちらの国籍を選ぶのか…という展開。

ヘブンはイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）に返事を書く。

「子どもが生まれ、新しい人生を歩き出した。私の役目は、息子や妻やカゾクの幸せを守ることになった。イライザ、長いこと待たせたが、フィリピン行きはあきらめたよ。つまり、物書きとしての私は…死んだ」

そして家族に「ワタシ、ニホンジン、ナリマス」と宣言。一方、松江の錦織は咳き込み、喀血（かっけつ）。くず入れは血のついたちり紙の山。台詞はない。ヘブンを見送りに船着き場へ行かなかった第95回（2月13日）より体調は芳しくないようだ。

錦織役のモデルとなったのは、島根の教育者・西田千太郎。八雲とセツさんの媒酌人も務めた、公私にわたる親友。結核を患い、1897年（明治30年）に34歳の若さで天に召された。

制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）によると、病にかかる設定も含めて錦織役を吉沢にオファー。その時点で「吉沢さんから、減量のために最低1カ月は撮影期間を空けてほしいという条件を頂いていて、実際に1カ月近くスパンを置きました。松江編でも少しずつ細くなっていて、撮影がなかったその1カ月の間に約13キロ痩せたということです。もちろんトレーナーさんが付いていて、安全な範囲内ですが、久々にお会いした時は我々も心配するぐらい。声もかすれていて、吉沢さんも（減量は）つらいとおっしゃっていましたが、目の奥の輝きは増していて、精神はより研ぎ澄まされている。鬼気迫るものを肌で感じました」。今作においては英語マスターに続き、肉体改造。橋爪CPも吉沢の役者魂に敬意を表した。

同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の朝ドラ受け。MC陣3人も心配した。

博多華丸「病院に行ったのかな。ずっとあそこに座っていない？」

博多大吉「日に当たっていないよね。吉沢亮さんの役者魂というか。痩せすぎじゃない？」

鈴木奈穂子アナウンサー「あんなに痩せられるものですか？」

SNS上には「えっ、錦織さん…」「痩せていて、一瞬誰か分からなかった」「衝撃の激ヤセ、錦織さん。視聴者、皆絶叫しているぞ！」「吉沢亮さん、流石としか」「短期間で痩せこけた吉沢亮さんの役者魂」などと心配や役作りへの絶賛の声が続出。反響を呼んだ。

錦織とヘブンの再会は果たして。