冷凍で作り置き サワラの西京漬け【材料】（8切れ分）サワラ 4切れ塩 少々<合わせみそ>西京みそ 200g酒 大さじ 3~4みりん 大さじ 1~1.5木の芽 適量【下準備】1、＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。2、サワラは塩を振って10分置き、水気を拭き取って長さを半分に切る。【作り方】1、ラップに＜合わせみそ＞を少量ぬり、サワラを1/2切れのせ、その上に＜合わせみそ＞をぬって包む。これを8個作り、密封出来る袋に入れて冷凍する。2、＜お弁当当日＞解凍したサワラのみそを洗い流し、水気を拭く。フライパンに分量外のサラダ油をぬったクッキングペーパーまたはアルミホイルを敷き、サワラをのせて中火にかける。3、火を少し弱めて、薄く焼き色がつくまで焼き、サワラを返してフライパンに蓋をし、反対側を弱火で3分程蒸し焼きにする。お弁当に詰めて木の芽をのせる。【このレシピのポイント・コツ】保存の目安は冷凍庫で2〜3週間です。お弁当を作る前日の夜に、冷凍庫から冷蔵庫に移して解凍してください。解凍の時間は目安です。季節や食材によって解凍の具合が変わりますので、調節してください。残った＜合わせみそ＞で他の白身魚や、卵黄を漬けても良いですよ。