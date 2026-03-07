詰め替えの最適解見つけた！「合理的で感動…！」「スポイトも漏斗もいらない！」100均グッズ

スキンケアアイテムやヘアケアグッズなどを詰め替える際、漏斗やスポイトを使ってもこぼしてしまったり、細かい作業自体を面倒に思うこともありますよね。そんな悩みを解決してくれるアイテムを、この度セリアで発見しました！スキンケアやヘアケアグッズの移し替えがスムーズになり、そのまま滴下もできるスグレモノです♪

商品情報

商品名：スポイトボトル スリム

価格：￥110（税込）

容量：2ml

入数：5個

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446037880

これは画期的すぎる！セリアのアイデアグッズをチェック

スキンケアアイテムやヘアケアグッズなどをボトルから別の容器へ移し替える際、漏斗やスポイトを使ってもこぼしてしまったり、細かい作業が面倒に感じたりすることもありますよね。そんなプチストレスを解消してくれるのが、セリアの『スポイトボトル スリム』です。なんとこれ、容器から直接液体を吸い上げて、ボトルに保管できる便利グッズなんですよ。

スポイトボトルの容量は約2ml。5個入りで￥110（税込）とコスパも抜群です。早速使っていきましょう♪

スポイトも漏斗もいらない！セリアの『スポイトボトル スリム』

ノズルが長めに作られているので、コスメボトルなどの口が狭い容器にも差し込みやすいのがGOOD。別途漏斗やスポイトを用意する必要がないので、シンプルながらもとても合理的な仕組みです。

さらに、滴下しやすい設計になっているため、そのままケアに使えるのもポイント。ネイルにオイルを垂らす場面など、少量ずつ中身を出したい時も調整しやすいです。量のコントロールが効くので、液体をこぼす心配も減らせます。

今回はセリアの『スポイトボトル スリム』をご紹介しました。

日常のちょっとした詰め替え作業を快適にしてくれる、セリアのアイデアグッズ。小さいので持ち運びにも便利で、普段使いはもちろん、旅行などの荷物を減らしたいシーンでも活躍します。

加えて、ボトルから吸い上げたあと、そのまま滴下できるのもこの商品の魅力。ネイルオイル、ヘアオイル、化粧水、乳液、美容液などにとても便利ですよ。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。