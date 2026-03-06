櫻坂46初のグループ写真集『櫻撮VOL.01』の公式Xが、3月3日から5日にかけて先行カットを立て続けに投稿。発売まで2週間を切り、メンバー同士だからこそ引き出せる自然体の表情が次々と解禁された。

3日の投稿では、大園玲が撮影した森田ひかるの先行カットが公開された。制服姿の森田が、ピンクのハンディファンを片手にこちらに微笑みかけている。ステージ上の凛とした佇まいとは打って変わった、あどけなさの残る笑顔が印象的だ。

そして増本綺良が撮影した守屋麗奈が登場。大きなパンにかぶりつく寸前のカットで、目を見開いた“もぐもぐ前”の無防備な表情を写している。そのほか松田里奈が撮影した山粼天と田村保乃の2ショット、増本が撮影した藤吉夏鈴のカットが公開された。そのほか武元唯衣、遠藤光莉、増本綺良、大沼晶保、幸阪茉里乃の5人が集合した1枚も公開された。

『櫻撮』は2024年4月から写真週刊誌『FRIDAY』で連載されている同名企画を写真集化したもの。メンバー全員がカメラマンとなり互いの素顔を撮影する企画で、掲載カットの約半数が初公開の未掲載カットになるという。

（文=間瀬佑一）