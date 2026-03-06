WBC日本VS台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦する。試合前には大谷翔平（ドジャース）が打撃練習に登場した。右中間スタンドの看板越える衝撃の打球を放ち、場内は騒然となった。

ゲージに入った大谷は、1巡目では快調に3本の柵越えを放つ。さらに2巡目では右中間の巨大スクリーンに当てる超特大弾。その後も大飛球を連発。3巡目では右中間スタンドの上部にある「IHI」の看板を越える一発を放った。合計21スイングで10本の柵越えとなった。

場内は衝撃的なフリー打撃に騒然。打球が上がるたびに「おー――！」と大歓声と拍手。打球の注意を知らせる係員の「ピーーー」という笛も絶えず聞こえていた。フリー打撃を見ていた台湾選手も思わず苦笑いを浮かべていた。

2016年日本代表強化試合のオランダ戦では東京ドームの天井の隙間に入れる打球を放ったこともある大谷。今大会でもドームの基準を越える大飛球に期待がかかる。



（THE ANSWER編集部）