金相場の乱高下は「パニックで戻っただけ」だった。竹田恒泰が断言する、目先の価格に惑わされない長期トレンドの正体

竹田恒泰氏が「世界が不安定で金の価格が上がって下がって・・・」を公開した。直近で起きた金相場の激しい乱高下の要因を読み解きながら、価格変動のメカニズムと長期的な投資の鉄則について解説した。



竹田氏は冒頭、金価格が「ドカーンって上がってドーンと下がって」と、激しい値動きを見せたと振り返る。自身が経営する会社でもわずか数日で10億円以上の取引を行い、6億円ほどの現物を買い付けたという実態を明かした。竹田氏自身は「高い安いとかあんまり気にせずにずっと買い続けるのがいい」と5年前から提唱しており、定期的な買い付けと、価格が下がった際の買い増しを実践しているという。



異常な急騰の要因として、トランプ大統領のグリーンランド買収発言やベネズエラ情勢による地政学的リスクを挙げる。国際情勢の不安定化が「ドルの信用を失うということにもつながっている」と指摘。中国など各国の中央銀行が米国債を手放して金を買う動きに市場が追従し、価格を大きく押し上げたと解説した。



一方で、直後の急落については、アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）の人事が引き金になったと語る。緊縮派の起用により「金利が高止まりする」という予測が広まった。通常、金利が下がると金が上がり、金利が高止まりすると金は下落する。この法則に沿って失望売りが連鎖し、価格が急激に引き戻されたという。



しかし竹田氏は、一連の乱高下は過剰反応であり「パニックで上がったものがパニックで戻っただけ」と冷静に分析する。長期的には「インフレとか戦争とか、もしくは金融危機とか、そういうものが起きたときに価値が保存される」という金本来の存在意義は変わっていないと断言。数年単位の上昇トレンドは継続中であるとし、「あまり目先の上がり下がりに判断を惑わされることなく」長期保有を続けることが重要であると結論付けた。