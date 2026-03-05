韓国-チェコ戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCにナイターは韓国とチェコが対戦。始球式には韓国の女性グループ「Red Velvet」のメンバーであるWENDY（ウェンディ）が登場し、可憐な投球で場内を魅了した。

WENDYは「Red Velvet」の一員として2014年にデビュー。2018年には日本で初となる単独コンサートを行った。インスタグラムのフォロワーは747万人を誇る。

この日は韓国代表ユニホームを着用し、タイトなジーンズを合わせた。マウンドの少し手前から投球を開始。ふわりとしたピッチングから、2バウンド前後で捕手役まで届いた。WENDYは少し照れくさそうな表情を見せながらも、場内の歓声に応えた。

大役が決まった際、WENDYは大会を通じて「世界最高峰の大会で始球式を務める機会をいただき、誠に光栄です。ワールド・ベースボール・クラシックという舞台で韓国代表を後押しできることは、非常に意義深いことです。私の始球式が選手たちに元気と幸運をもたらすことを願っています。韓国代表のファンの皆様と共に、大会開幕戦での勝利を心から応援しています！」とコメントしていた。（Full-Count編集部）