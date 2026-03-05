『Dr.STONE』OPはASIAN KUNG-FU GENERATION 第3クールPV解禁でSAI役は山下誠一郎
テレビアニメ『Dr.STONE』最終章となる最終シーズン第3クール（4月2日放送開始）のメインビジュアルとメインPV＆オープニング主題歌アーティスト情報が解禁された。オープニング主題歌を担当するのは、ASIAN KUNG-FU GENERATIONに決定し、書き下ろし楽曲「スキンズ」が最終クールを盛り上げる。
【動画】疾走感やばいアジカンの新曲！公開された『Dr.STONE』最新映像
さらに、千空たちが目指す、月面着陸計画に必須のキーパーソンとして龍水が名前を上げた“数学力、人類最強の男”SAI役を山下誠一郎が務める。
公開されたPVでは、千空がゼノと最強タッグを組み、「Dr.STONE」史上最高難度のクラフトである“月面ロケット”の制作に挑む姿が描かれている。さらに、この月面着陸計画の鍵を握る“数学力、人類最強の男”SAIも登場。全人類の未来を取り戻すため、世界中を奔走しロケットの素材を集める科学王国の壮大な軌跡が、ASIAN KUNG-FU GENERATIONによる書き下ろしのOPテーマ「スキンズ」の疾走感溢れる楽曲にのせて力強く映し出されている。
『Dr．STONE』は、全人類が石化した世界を舞台に、石器時代から現代文明まで科学史200万年を駆け上がるSFサバイバルアドベンチャー。全人類が謎の現象により一瞬で石化して数千年が経ち、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が、絶体絶命の状況で科学を駆使して薬品や携帯電話、日本刀など現代風な物を作り、仲間たちとともにゼロから文明を作る姿が描かれ、テレビアニメが2019年7月より放送がスタートした。
■ASIAN KUNG-FU GENERATIONコメント
彼らよりも、アニメの世界の外の僕たちこそが文明をイチからやり直すべきなのではと、最近は考え込んでしまいます。本当に皆が月まで行けるような時代の先に、明るい未来が待っていてほしい。様々な悩みや違いを抱えたまま踊るための歌を、『Dr.STONE』に向けて書きました。後藤正文
■SAI役・山下誠一郎コメント
原作を拝読し何よりも強く感じられたのは、生きることの尊さでした。人類史をなぞりつつも、本作ならではの発明や発見は勿論、人間ドラマも素晴らしく…！「0から1」を繰り返してきた千空たちの次なる目標。SAIとその数学力は、どのように彼らを支えてゆくのか。お楽しみに！そしてDr.STONEファンの皆様、これからよろしくお願いします！
