「伝説のドーナツ、美味しすぎる」【ミスド】の「ショコラフレンチ」が復活ーーーッ！！！

【ミスタードーナツ】から、ミルクチョコ風味の生地を使った人気ドーナツが12年ぶりに復活！ 見た目は比較的シンプルながら、生地のふんわり感やチョコの風味を堪能できそうです。今回はそんなファン必見のドーナツを含めた「ショコラフレンチシリーズ」から、イチオシをご紹介します。3月下旬までの期間限定なので見逃さないで！

少しまろやかな風味が楽しめそうな「ショコラフレンチ」

@ftn_picsレポーターともさんが「待ちに待った12年目の復活！」「伝説のドーナツ、美味しすぎる」と歓喜したこちら。グルグルとねじったような形をした、シンプルなドーナツです。ベースは「ミルクチョコ風味の生地」（公式サイトより）で、ほんのりまろやかな風味が心地良く感じられるかも。

シュガーたっぷりの甘めな仕上がり！

「ショコラフレンチ」の外側は、シュガーをまぶしたプチ贅沢仕立て。甘さが楽しめるのも相まって、ブラックコーヒーやストレートティーのお供にも良さそうです。生地の断面はエアリー感のある仕上がりで、小腹が空いた時にサクッと食べられそうなお手軽感もうかがえます。

コーティングを施した「ザクザクチョコクリームショコラ」

同じショコラフレンチシリーズの新作ドーナツ。こちらは片側にホワイトチョココーティングを施したリッチな仕上がりです。異なるコーティングで食感を楽しめて、満足感も得られるかも。

中にはチョコクリームをサンド！

「ザクザクチョコクリームショコラ」の中身にも注目。公式サイトによれば「ザクザク食感がアクセントのチョコクリーム」をサンドしており、飽きのこない味わいが楽しめそうです。贅沢なスイーツ感のある一品は、自分へのご褒美にもぴったり。

「ショコラフレンチシリーズ」はこの他に、ホイップクリームをサンドしてチョココーティングを施した「エンゼルショコラ」もラインナップしています。全種類で食べ比べてみるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino