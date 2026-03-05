「何言ってんだこいつ」B6サイズのメモすら紛失する上司に部下もドン引き 行政書類も1か月放置の驚愕の仕事ぶり

行政書類を1か月以上も放置する上司に絶句 「締め切りを過ぎても“見ていない判定”で今日もスルー」

無責任な上司の下で働くのはしんどい。大阪府の30代女性（事務・管理／年収250万円）から、ある上司の驚くべき仕事ぶりについての投稿が寄せられた。

ある日、上司宛に取引先から電話があった。だが上司は退席中で定時も迫っていたため、女性は伝言の内容を「B6サイズの大きめのメモ」に記入。それを上司のパソコン画面に貼り付けて退勤したという。（文：湊真智人）

「きっと行政から催促が来たら動くと思います」

しかし翌日、女性は上司からこう声をかけられた。

「あのメモなくしちゃったんだけど、内容なんだったっけ？」

女性はこれに「何言ってんだこいつ」と内心思ったそう。やや辛口にも思えるが、女性が呆れるのには理由があった。この上司の物忘れは日常的に起きていたのだ。

「基本的に上司はメモを渡しては失くし、口頭にて伝えたものは忘れ、メールで伝えたことは把握しない（上司は基本メール見ていないです）」

もはや職務怠慢だ。さらには「現在進行形」で放置されている仕事もあるという。女性が最も危惧するそれは、「行政への提出書類」だ。

「上司は『見ていない判定』で今日も放置しています。きっと行政から催促が来たら動くと思います。ちなみに放置し始めてから2か月目に入り、行政が指定した締め切りは1か月間過ぎています」

相当な強心臓なのか、あるいは本当に何も考えていないのか。女性は「どうしてその地位に就けたのか不思議」だと語るが、実務を支える部下からすれば、行政からのお叱りを受ける前にさっさと処理してほしいのが本音だろう。

