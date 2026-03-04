ダンス審査1位となった参加者が、ボーカル審査でも絶賛を受けるシーンがあった。

【映像】HANA、YOASOBI、宇多田ヒカルを完璧歌唱！19歳美女の歌声

2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。

2次審査のダンス審査で、19人の中で1位に選ばれた沖縄県出身のJAYLA（大城莉瑛羅・19歳）。ダイナミックなダンスで審査員から絶賛を受け、HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイター、ソン・ソンドゥク氏から「オーディションでこんなに褒めたことはありません」とベタ褒めされた。

ボーカル審査では全員が、HANA「Drop」、YOASOBI「アイドル」、宇多田ヒカル「Automatic」の3曲をメドレーで歌う。JAYLAは審査員の満場一致で1位となったことを全力で喜び、ボーカル審査を前に「自分の声に自信を持ってマイクパフォーマンスしたい」と意気込んだ。

JAYLAは「Drop」ではカリスマ性あふれるラップを流暢に繰り出し、「アイドル」は明るくのびやかなボーカルを披露。そして「Automatic」ではグルーヴをしっかりと表現して歌い、審査員4人に笑顔が広がる。

ソンドゥク氏は「声が枯れていて酷使したと思いますが、頑張って準備したことが感じられます」と笑顔で称え、ボーカルトレーナーのSoomiも「すごく良かったです。発声は直したい部分が多いですが、指導すれば良くなる可能性はあると思います」とJAYLAの可能性を認めた。

スタジオキャストの指原莉乃やSAKURA（LE SSERAFIM）らも「すごい！」「できないことない」と、JAYLAの才能に惚れ惚れした様子。IROHA（ILLIT）は「ダンスもすごく上手なのに、歌まで上手でびっくりしました」と魅せられていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。