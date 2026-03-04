＜地雷＞推しを探している友達に「旦那さんは？」と言ったらドン引きされた！えっダメな発言だったの？
みなさんには推しがいるでしょうか。アイドルや芸能人だけでなくても、スポーツ選手やキャラクターなど、推しがいることで日常生活は楽しくなりますよね。先日ママスタコミュニティには、「変なことを言った？」というタイトルで、こんな投稿がありました。
『友達と推しがいるかの話をしていて、友達は推しがいないらしくて「探し中」と言うから、私が「推しは旦那さんでよくない？」と言ったら無言になって、その後話さなくなっちゃった』
推し＝非日常？家族が対象にならないタイプ
『「そういうことじゃないんだよな」と思うね、私なら』
『推し＝非日常なんじゃない？ 子どもを彼氏、友達みたいだと言うのと似ていて、そうじゃないんだよ的な。推しは推し。旦那は旦那』
『推しの話のときに子どもとか旦那をあげてくる人って、ちょっと空気を読めていない感があるのよ。そりゃ素敵なことだし、自分も家族はめちゃくちゃ大事だけど、それを推しと言い出すと、話が変わってくるんだよなーと思ってしまう』
今回の投稿では「推しって家族とかそういうことじゃないんだよね」といったママたちからのコメントがありました。“推し活”というキーワードが一般的になり、推しを応援することで毎日を楽しく過ごす人も増えてきました。投稿者さんのお友達も、世間一般的に「推し活＝非日常でキラキラしていて楽しそう」というイメージがあるために、「推しがいたら楽しそうだな」と思って探している状況なのではないでしょうか。そこに投稿者さんから「推しは旦那さんでいいんじゃない？」と言われたために「ちょっと趣旨が違うんだけど……」と返事に困ってしまった可能性もありそうです。もちろん子どもや旦那さんは大事な存在ですが、友達が想定する“推し”とは違ったのではと捉えるママたちがいました。
返事がテキトー？会話を止められた気分になったのかも
『「探し中」と言っている人に「旦那でよくない？」は、すごくテキトーな感じがする』
『他人から「推しは旦那さんでよくない？」なんて言われたら、からかわれているとか、馬鹿にされていると受け取るかもね。「素敵な旦那さんがいるから、わざわざ推しなんて探さなくてもいいじゃん」みたいな言い方だったら違いそうだけど』
また「推しは旦那さんでよくない？」という投稿者さんの返しは、相手からすると自分の話を流されているように感じたのかもしれません。きっとその友達は「推しは探し中」という発言から、最近の人気アイドルや芸能人の話、投稿者さん含めたいろいろな人の推し活のことなど、話題を広げたかったのでしょう。しかし投稿者さんから「推しは旦那でよくない？」と言われたことで、会話を止められ、それ以外の話題を出しづらい状況になったと感じたのではないでしょうか。また「推しは旦那」と自らが言うならいいものの、相手に推しを強制された感じがして、そのお友達は不快感を露わにしたのかもしれません。
旦那と仲が悪いんじゃ…プライベートには踏み込まないほうが吉
『旦那と仲が悪いんじゃない。迂闊な一言だったね』
『推しがいないと言っている人にとっては、「旦那が推し」発言がちょっと遠い世界の話に聞こえたり、状況によっては余裕がなくて触れられたくなかったりした可能性もあるかな。時間を置いてから「この前の、変なこと言っていたらごめんね〜」くらい、軽く投げてみるのはアリかも』
もしかしたらお友達と旦那さんは夫婦関係が微妙なタイミングで、投稿者さんに勝手にプライベートに踏み込まれた感じがしたのかもしれません。ママたちからも「旦那と不仲で、気を紛らわせるために推しを探している状況だとしたらイラッとするかも」といったコメントも寄せられていました。もし夫婦関係に悩んでいるとしたら、旦那さんの話題に話を広げてほしくないという思いがあったのかもしれません。人によってはまったく別の話をしているのに、いきなり旦那さんの話になってしまったら戸惑うこともあるでしょう。迂闊に夫婦関係に首を突っ込むかのような発言だったからこそ、お友達は無言になったのかもしれませんね。
今からでもそれとなく謝罪しておいたほうがお友達の真意がわかるでしょうし、これからの友人関係にも影響は少なくなるでしょう。投稿者さんはママたちからのアドバイスを参考に、お友達に自然にフォローしてみるといいかもしれませんね。
文・AKI 編集・有村実歩