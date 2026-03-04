¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦2030Ç¯¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÌÀ¸À¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¹¥¤¡£¤À¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡Ê£²£°¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢£²£°£³£°Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¤ÏÁ´À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÈ±·Á¤äÁ°»õ¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ÞÎØ¸å¤ËÅöÌÌ¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°²ó£²£°£²£²Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤ËÆÍÇ¡°úÂà¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÆ¤ÓÆ±¤¸¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¥ä¥¥â¥¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÊÆÊüÁ÷¶É¡Ö£Î£Â£Ã¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¼¡²ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤ËºÆ¤Ó½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤¿¥ê¥å¥¦¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÅú¤¨¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î¥ê¥å¥¦¤Ï£²£´Æü¤«¤é£²£¹Æü¤Þ¤Ç¥Á¥§¥³¡¦¥×¥é¥Ï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÁáÂ®½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£Áá¤¯¤â¤½¤Î»ëÀþ¤Ï£´Ç¯¸å¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£