小籔千豊、新喜劇所属時のギャラ明かす 「結婚と同時にバイト」「マジでどん底」
お笑い芸人の小籔千豊（52）が、2日放送のテレビ朝日『耳の穴かっぽじって聞け！』（毎週月曜 深1：58〜）に出演。新喜劇所属時のギャラを明かした。
りくりゅうへの”禁断の質問”に小籔千豊“激怒”→アナウンサーが謝罪の事態
小籔はお笑いコンビ・ビリジアンとして活動していたが、相方からファミレスで「作家になる」と伝えられ、解散したことを明かした。
「普通の仕事をしよう」とも考えたが、バッファロー吾郎Aや母親の勧めもあって新喜劇に入ることに決めた。
「一番下」からのスタートとなり、「NSC卒業したてで入った今別府とギャラ一緒」と話した。ギャラは「1ステージ1250円、1日2ステ2500円、1週間で2万円」だったと告白した。
所属する直前に結婚もしたといい、「結婚と同時にバイト」を行い、「マジでどん底」だったと振り返った。
りくりゅうへの”禁断の質問”に小籔千豊“激怒”→アナウンサーが謝罪の事態
小籔はお笑いコンビ・ビリジアンとして活動していたが、相方からファミレスで「作家になる」と伝えられ、解散したことを明かした。
「普通の仕事をしよう」とも考えたが、バッファロー吾郎Aや母親の勧めもあって新喜劇に入ることに決めた。
「一番下」からのスタートとなり、「NSC卒業したてで入った今別府とギャラ一緒」と話した。ギャラは「1ステージ1250円、1日2ステ2500円、1週間で2万円」だったと告白した。
所属する直前に結婚もしたといい、「結婚と同時にバイト」を行い、「マジでどん底」だったと振り返った。