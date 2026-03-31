３０日のテレビ朝日「くりぃむナンタラ」では、１時間ＳＰ「もっと津田を知ろう」が放送された。メインゲストに津田篤宏を迎え、津田をよく知る小籔千豊、山里亮太らが集まり、クイズ形式で津田の素顔を暴露する企画の第２弾。津田は冒頭「この番組ちゃんとやってほしいんですよ」と苦情を切り出した。前回の昨年１０月の第１弾では、「津田が今年１番怒った出来事は？」のお題に、ガクテンソク・よじょうがフリップに書い