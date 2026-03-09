3月2日深夜放送の『耳の穴かっぽじって聞け！』（テレビ朝日系）に、小籔千豊さんがゲスト出演、苦労した若手時代を振り返っていました。小籔さんは、順調にコンビ活動が進んでいると思っていた矢先、相方から解散を告げられました。その後、吉本新喜劇に入団。入団理由の1つとして、コンビ解散と同時期に結婚することになり、新喜劇は収入が安定してそうに見え「ギャグ1発、考えただけで家族ぐらい養えそうな雰囲気（笑）」と