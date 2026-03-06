帰国会見で波紋今年2月に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪は、日本中の人々に興奮と感動をもたらした。その中でも最も注目度が高かった競技の1つが、フィギュアスケート・ペアである。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「朝からもらい泣き」「涙がぽろぽろ」…りくりゅうペア、圧巻の演技と熱い抱擁そこに挑んだ「りくりゅうペア」こと三浦璃来木原龍一ペアは、ショートプログラムでリフトのミスが出て5位と