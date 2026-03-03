◇強化試合 侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日 京セラＤ）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、強化試合・阪神戦（京セラドーム）を行い、5―4で勝利。井端弘和監督（50）は終了後の会見でWBC前最後の実戦を振り返った。

初回に特大先制弾を放った鈴木誠也について「まずホームランを打って先制して、得点できたっていうのは非常にいい流れを作ってくれたと思う」と称賛した。試合全体を総括し「ある程度今日の（試合の）中で確認することはできたかなと思う。勝つこともできましたし、本番に向けてイメージはできた」と話した。

本番を想定した攻撃に手応えを示した。3回には四球から犠打を絡め、2番・近藤の中堅への適時打で加点。指揮官は「昨日まではちょっと引っ張り傾向があったが、センター中心でいいヒットになった。次の打席もそのような打撃をしてくれたというところが、本番では大事」と信頼を寄せた。

この日1番で起用した大谷は前日から5打数無安打。それでも「大谷選手もきっちりスイングしているので、きっちり結果を出してくれるのではないかと思います」と強調した。2日のオリックス戦では1番が近藤で2番が大谷。注目が集まる打順については「これはみんなで話し合って決めることだと思う」と話し、「どうでしたか？」と記者らに逆質問する場面もあった。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド初戦は6日の台湾戦。いよいよ連覇に向けたスタートを切る。