172cm人気女性アイドル、高身長ファンからの質問にアドバイス 丁寧な返答に絶賛の声「考え方が素敵」「参考になる」
【モデルプレス＝2026/03/03】9人組アイドルグループ・MORE STARの萩田そらが2日、自身のInstagramストーリーズを更新。ファンからの質問に返答し、絶賛の声が寄せられている。
【写真】172cm人気女性アイドルの全身ショット
萩田はInstagramストーリーズにて質問を募集。ファンから「170cm前後の高校生女（成長中）なのですが高身長を活かせるファッションポイントとかありますか」と質問が届いた。172cmで高身長の萩田は「わ〜！おなじだうれしいね」とコメントし「高身長はやっぱりミニ丈！かわいいと思う ミニ丈×ロングブーツとかミニ丈×ハイソックス これね、ほんとに高身長向でさらにスタイル良く見える 身長高い分足の露出が増えるからその分を靴下とかブーツで調節するとさらに足長〜」と具体的にアドバイス。続けて「あと、高身長あるあるでヒールとか厚底履きにくいと思うけど、3〜6くらいの厚底おすすめ！さらにスタイルよくみえる！むかしは高さ出すの嫌で避けてたけどいまはふつーにはく！あとは、服に着られてる感が出にくいからなんでも挑戦したらいいとおもうな〜」と何種類ものファッションポイントを丁寧に返答した。
さらに「そらも昔から周りにズボン履いたら？とかよく言われてたけど、そらはスカートが好きだから、ふりふりスカートを履き続けてるしね、ガーリーが好きだから！」と自分の好きを貫く大切さをつづり、「身長を活かそうとしすぎずに、自分の好きに素直になるのが1番自分を活かせるのかなとおもうよ 背高いからこれはだめだ〜はもったいないからね」と伝えた。
この投稿に、ファンからは「優しさが溢れている」「考え方が素敵すぎる」「自分の芯を持っていてかっこいい」「参考になる」などと反響が寄せられている。
MORE STARは新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田、森田あみ、山本るしあの9人からなるアイドルグループ。「 KAWAII LAB.」より誕生し、2025年12月にデビューした。平均年齢が10代という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと(MORE)」成長し、「輝き・憧れ (STAR)」の存在へなれるようにという想いが込められている。（modelpress編集部）
◆萩田そら、高身長女子からの質問に回答
◆2025年12月にデビューしたばかり・MORE STARとは
