『【超危険】節税の意味がなくなる？国民健康保険料が確定申告で高くなってしまう理由を解説します。』は、確定申告で税金だけを見て安心してしまう人に向け、国民健康保険料の「後から来る負担」を示す回である。税額が下がっても翌年の通知で別の金額が跳ね上がる。その構造を脱・税理士の菅原氏が整理する。



国保は「税金」と同じ発想では動かない。基準は前年の所得であり、複数の所得が合算される。さらに料率や定額部分は自治体ごとに異なるため、同じ所得でも負担は変わる。確定申告の結果だけを見ていると、判断を誤りやすい。



内訳は、所得に連動する部分と世帯人数などに応じる定額部分が軸となる。自治体によっては世帯単位や資産に関わる項目もある。要素が複数あるため、「どこを動かせば下がるのか」は直感的に分かりにくい。



特に誤解が多いのが控除だ。所得税では各種控除で税額が下がるが、国保では同様に反映されるとは限らない。節税策として知られる制度が、国保の減額にはつながらない場合がある。税金が下がっても、もう一方の負担が残る構図である。



モデル試算では、家族構成と所得、居住地を前提に積み上げると、年額は軽視できない水準となる。定額部分が世帯人数に連動する点も、負担感を左右する要素だ。



さらに投資の確定申告が論点となる。申告により税率面で有利になるケースがあっても、その所得が総所得に加われば国保の算定基礎が上がる可能性がある。税だけ見れば得でも、総負担では逆転することがある。



上限や単価の上昇、自治体ごとの差異も無視できない。計算式を把握しにくい現状が、制度の見えにくさを強めている。



対策としては、控除に頼る発想だけでなく、加入区分を見直す視点が示される。社会保険への移行や法人化、業種別の枠組みなど、制度を比較する材料が提示される。



確定申告は単なる税の手続ではなく、翌年の負担を左右する分岐点でもある。どの数字がどこに影響するのか、その連動関係は動画で確認すると理解が深まる。