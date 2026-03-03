この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【超危険】節税の意味がなくなる？国民健康保険料が確定申告で高くなってしまう理由を解説します。』は、確定申告で税金だけを見て安心してしまう人に向け、国民健康保険料の「後から来る負担」を示す回である。税額が下がっても翌年の通知で別の金額が跳ね上がる。その構造を脱・税理士の菅原氏が整理する。

国保は「税金」と同じ発想では動かない。基準は前年の所得であり、複数の所得が合算される。さらに料率や定額部分は自治体ごとに異なるため、同じ所得でも負担は変わる。確定申告の結果だけを見ていると、判断を誤りやすい。

内訳は、所得に連動する部分と世帯人数などに応じる定額部分が軸となる。自治体によっては世帯単位や資産に関わる項目もある。要素が複数あるため、「どこを動かせば下がるのか」は直感的に分かりにくい。

特に誤解が多いのが控除だ。所得税では各種控除で税額が下がるが、国保では同様に反映されるとは限らない。節税策として知られる制度が、国保の減額にはつながらない場合がある。税金が下がっても、もう一方の負担が残る構図である。

モデル試算では、家族構成と所得、居住地を前提に積み上げると、年額は軽視できない水準となる。定額部分が世帯人数に連動する点も、負担感を左右する要素だ。

さらに投資の確定申告が論点となる。申告により税率面で有利になるケースがあっても、その所得が総所得に加われば国保の算定基礎が上がる可能性がある。税だけ見れば得でも、総負担では逆転することがある。

上限や単価の上昇、自治体ごとの差異も無視できない。計算式を把握しにくい現状が、制度の見えにくさを強めている。

対策としては、控除に頼る発想だけでなく、加入区分を見直す視点が示される。社会保険への移行や法人化、業種別の枠組みなど、制度を比較する材料が提示される。

確定申告は単なる税の手続ではなく、翌年の負担を左右する分岐点でもある。どの数字がどこに影響するのか、その連動関係は動画で確認すると理解が深まる。

YouTubeの動画内容

00:00

税金だけ見ていると国保で逆風が来るという問題提起
01:12

国保は複数要素の合算で決まり自治体差も大きい
07:46

所得控除で税金が下がっても国保は同じように下がらない
12:37

投資の申告で税は得でも国保が上がり逆転する可能性

関連記事

脱・税理士の菅原氏が制度悪用に警鐘！『退職の手続きを支援する業者は超危険…退職給付金サポートの実態について解説します。』

脱・税理士の菅原氏が制度悪用に警鐘！『退職の手続きを支援する業者は超危険…退職給付金サポートの実態について解説します。』

 脱・税理士の菅原氏が漁師の税負担を読み解く！『【高額納税】すしざんまいが史上最高額5億1,030万円で落札したマグロにいくらかかる！？一貫3万円でも赤字の理由とは？』

脱・税理士の菅原氏が漁師の税負担を読み解く！『【高額納税】すしざんまいが史上最高額5億1,030万円で落札したマグロにいくらかかる！？一貫3万円でも赤字の理由とは？』

 脱・税理士の菅原氏が巨額赤字の裏側を分析！『資生堂の決算発表がヤバい…今後の見通しについて財務のプロが解説します。』

脱・税理士の菅原氏が巨額赤字の裏側を分析！『資生堂の決算発表がヤバい…今後の見通しについて財務のプロが解説します。』
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

脱・税理士スガワラくん_icon

脱・税理士スガワラくん

YouTube チャンネル登録者数 126.00万人 1050 本の動画
YouTubeチャンネル　「脱・税理士スガワラくん」はチャンネル登録者数100万人突破！ブログ 「脱！税理士 菅原のお金を増やす経営術！」は全国税理士ブログランキング第1位を獲得！」税理士でも言いづらい！お金に関する有益な情報やギリギリすぎる裏ワザをお伝えしていきます?
youtube.com/channel/UCwKupwJ1EpdNH8Z98SKjY2Q YouTube