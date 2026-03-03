国際卓球連盟（ITTF）は2日、2026年第10週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は11選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が1ランク下げたものの、日本勢トップの5位をキープ。また、松島輝空（木下グループ）も8位につけ、2人が引き続きトップ10入りを維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が3ランクアップの2位に浮上し、3位に林詩棟（中国）が続いている。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が1ランクダウンの20位。宇田幸矢（協和キリン）も2ランク下げて29位となった。篠塚大登（愛知工業大）は33位で変動はなかった。

田中佑汰（金沢ポート）は1ランクアップの35位。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は3ランクダウンの57位、吉山僚一（日本大）も3ランク下げて58位となった。茺田一輝（早稲田大）は4ランクダウンの63位、及川瑞基（岡山リベッツ）は5ランク下げて71位としている。

また、坂井雄飛（愛知工業大）は2ランクダウンの99位に後退。今週は日本勢から11選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年3月2日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

5位 （↓ 4位）：張本智和

8位 （↓ 7位）：松島輝空

20位（↓ 19位）：戸上隼輔

29位（↓ 27位）：宇田幸矢

33位（-）：篠塚大登

35位（↑ 36位）：田中佑汰

57位（↓ 54位）：吉村和弘

58位（↓ 55位）：吉山僚一

63位（↓ 59位）：茺田一輝

71位（↓ 66位）：及川瑞基

99位（↓ 97位）：坂井雄飛