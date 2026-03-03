高校時代に教師からの性暴力に苦しんだ41歳妻の「異変」。元同級生の夫が直面した現実と決断

「性暴力は“魂の殺人”と呼ばれています。被害者の尊厳、人や社会への信頼、自己肯定感を奪い、人間としての根幹を破壊するからです。心の傷は長く残り、家族関係にも影を落とすこともあります。まして教師と生徒、上司と部下というパワーバランスの元の性暴力は同意したくなくてもそれを口に出すことすらできない場合があり、長く大きな影響を与えます」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

山村さん連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのもとに相談にきたのは41歳の会社員・秀昭さん（仮名）。結婚10年になる高校の同級生の妻が「夜中に帰ってくることが増えた」と浮気を疑うようになった。目的は妻と相手の男性を別れさせること。妻は秀昭さんの高校時代の初恋の女性で、高校時代に教師から性暴力を受けていた。秀昭さんは離婚する気はなく、現実を知ったうえで関係を回復したいと考えているが、まずは現実を知る必要がある。

高校時代のマドンナと28歳で再会

秀昭さん夫妻の出会いは、高校時代。学校一番の美少女だった妻は、ひとり親家庭でアルバイトばかりしていました。秀昭さんにとってあこがれの人でした。

再会は28歳のとき。大手住宅メーカーに勤務する秀昭さんは地権者の男性に連れられ、23区のはずれにあるキャバクラに行くと、妻が働いていました。学校名を伝えると、妻は気絶するように倒れてしまった。救急搬送に同行し、「異常なし」と言われ、精神科に連れて行くと、解離性発作だと指摘されます。これは、過去のトラウマ体験（身体的・性的・精神的虐待や、身体への暴力など）による、耐え難いストレスや痛みに対し、心と体を切り離すことで自分を守ろうとする無意識の防衛反応とも言われています。

そこで秀昭さんは、妻から性被害の過去を告白されます。教師に成績不振を相談し、勉強を教えてもらううちに、性被害を受けるようになっていたのです。実は秀昭さんは卒業式の日、妻と先生が性交渉しているような声を聞き、その場を慌てて立ち去った過去がありました。

妻への愛を自覚した秀昭さんは、1年の時間をかけ、妻との信頼を獲得。妻から過去の性被害を告白され、1年後に交際、その1年後に結婚します。専業主婦になった妻を養うために、仕事に邁進しましたが、1年前にパワハラを受けて休職しました。

しかしそれ以前から行っていた株式投資が大当たりして、2億円の資産を持つようになります。それにより傲慢になった秀昭さんは、妻を見下すように。変化に敏感な妻は「稼げばいいんでしょ」とエステサロンの受付の仕事を始めます。それから、帰宅が遅くなり始め、浮気を疑った秀昭さんは、相手と別れさせるために浮気調査を依頼します。

「学校一番の美少女」の今

妻が受付を担当しているエステサロンに出勤する日は月・水・金・土です。金曜日を狙い調査に入りました。41歳の妻が浮気をしているならば、同世代の既婚者の可能性が高い。金曜日は仕事や接待を理由に家を留守にしやすいからです。

都内の郊外にある自宅マンション前で7時から待機。妻が出てきたのは、8時30分でした。地下鉄を乗り継ぎ、銀座で下車。価格帯が高いことで知られる男性専用の美容サロンに入って行きました。

妻は秀昭さんが「学校で一番の美少女だった」と言うだけあり、顔立ちが整っている。小柄で体型も細く、愛らしい印象です。こうして見ていても改めて教師が男性として生徒に性加害をしていたことは許せません。

20代くらいの男性が一緒に

サロンに入ってから動きはなく、17時に出てきて、早足で映画館へ。話題作を観終わった20時に出てくるところを待っていると、20代くらいの中性的な男性が一緒にいました。ホストのような雰囲気ではなく、タレントやモデルのような洗練もない。顔立ちが整っており、小柄で細い。メイクをしているので女性のようにも見えますが、明らかに男性です。肌が美しく知性をまとっており、大学生といったところでしょうか。

2人は商業ビル内のやや高級なレストランに行き、とても楽しそうに話しています。スマホの画面を見ると、K-POPアイドルの推し活仲間のよう。妻は声を出して笑っており、男性も楽しそうです。話が盛り上がり、22時の閉店時間になると、男性が支払いを済ませて、妻の手を優しく引き寄せる。耳元で何かを囁きました。

妻はパッと顔を赤らめて、恋する女性特有の花が咲くような美しい表情を浮かべています。そのままタクシーで原宿方面に移動し、おしゃれな外観の低層マンションに入って行きました。ここはセキュリティが厳しく、中には入れません。

マンション前にタクシーが停まり、中から妻が出てきたのは、深夜1時でした。男性は妻が車に乗るまで見送り、見えなくなるまで手を振っていました。

妻の相手の男性は

性行為の証拠はありませんが、妻が秀昭さんではない男性と親しくしているのは間違いはありません。以上を秀昭さんに報告します。

「やっぱりそうですか。男がいるとは思っていたんです」と言い、追加の男性への調査依頼をいただきました。

相手は都内の大学院に通う30歳。美容男子として情報発信をしていること、複数のベンチャー企業の役員になっているので、裕福な生活ができているようです。2回の調査をしたのですが、妻の他に女性はいないようです。真剣に交際していることがわかりました。これは後でわかることですが、妻との出会いはエステサロンでした。男性が妻に一目惚れして、アプローチしたそうです。

年下にももてる妻が好き

秀昭さんにレポートと共に説明すると、「これはどうしたものか。ひとまず、考えます」とおっしゃっていました。この日、お会いした秀昭さんは、お風呂にも入ったようで、カジュアルな服を着ています。「心療内科に行ったら、うつの傾向が見られると。心を落ち着かせる薬と睡眠薬をもらったら、よく眠れるようになりました」と話していました。

「冷静に写真を見ると、僕はやはり妻が好き。こういう年下の男からもモテる妻と結婚している自分が好き。金もあるし、やはり僕は“選ばれし者”なんだなと。こんなこと言ったらマジで痛い奴なんですが」

2ヵ月後の連絡

それから、2ヵ月ほど、何の連絡もなかったので、秀昭さんが妻の浮気を胸に留めて、元の鞘に収まったのかと思っていました。すると「今から相談に乗って欲しいんです。妻から離婚したいと言われました」と電話がかかってきたのです。

カウンセリングルームに来た秀昭さんはかなり憔悴していました。ただ、血色が良くなり、少し肉もついたようです。前がかなり細かったので、健康そうで安心しました。

「妻から離婚したいと言われました。会社を休みながらも資産が多い僕とは別世界の人間になったようだから、一緒にいない方がいい、などと言うんです。僕が浮気の証拠を見せると、妻は“ごめんね。多分その人とこれから一緒に暮らす”と言う」

秀昭さんは、株で2億円の資産を形成してから、周囲の人に対して、敬意を払わないようになったことが想像できました。私に対して「資産がない人間」と線引きしている態度が見て取れたからです。私はこの仕事をしており、心理を学びました。これまで、手にしたお金の額を、人間の格と勘違いして振る舞ってしまい、人が離れて行く人もたくさん見てきました。

「妻は、“ここ最近はずっと、いつも私を見下していた”と言い、僕が家にいるときに、解離性発作が起こり、倒れたこともあったそうです。それは僕が、妻に性加害をした教師と雰囲気が同じだと。それがショックでたまらなくて」

また、妻は相手の男性の両親にもすでに会っており、「相手の家族が私を温かく迎えてくれた」と話していたようです。一方、秀昭さんの実家は、高卒の妻を見下し大反対した。妻は秀昭さんの実家に挨拶に行ったとき、門前払いをされたこともあったようです。

「飼い猫に手を噛まれるとは、このことですよ。何があっても絶対に離婚しません」と言っていましたが、秀昭さんにも未来があります。妻への執着を捨てて、新しい家庭を築くこともできますし、そもそも1年間休職しているので、会社に復帰する準備も必要です。

共依存になっていたんだと思います

結局、それから半年後、会社に戻った秀昭さんは、妻と離婚します。両親の強い勧めがあったことと、仕事に復帰し、妻への思いや、これまで行った献身に対して報いを得ようとする気持ちが薄れていったからです。

「結婚10年間、常に妻をケアしなければと気持ちを張っており、ずっと一緒にいたので、共依存になっていたんだと思います。妻がいなくなって3カ月間は苦しくて死ぬかと思い、毎日コメディ映画を観て正気を保っていました。でもそこから抜けると、どうでも良くなった。あと、会社に戻って仕事をしていると、2億円よりも、毎日生活して社会に貢献することが大切だと思えるように。思えばあの頃は、病んでいたと思います」

おそらく妻は、秀昭さんが同情心から結婚したことが心のどこかで引っかかっていたのかもしれません。また、23年前の苦しみを知る秀昭さんと一緒にいることも、もしかしたら苦しかったのかもしれません。しかも秀昭さんから見下されるような態度をとられたり、秀昭さんの実家からつらく当たられたりしている中、そのまま温かく受け入れてくれる男性や男性の家族に惹かれたのも、理解できなくありません。

今回の調査で改めて分かったのが、性暴力の残酷さです。2月末には、ある漫画家の男性が2020年2月、札幌市の通信制高校の教員時代、生徒だった女性に凄惨な性暴力を行い、写真や動画も撮影していたことが明らかになりました。この男性のみならず、生徒に性暴力を行った教師が「普通の恋愛だった」と語ることが多くあります。しかし、絶対的パワーバランスのもとに「普通の恋愛」が成立するでしょうか。浮気は配偶者への裏切り行為ですが、そこに至るまでの背景に大きな歪みがある場合もあります。なによりも性加害者である教師は心から反省をしなければなりません。そして社会も性暴力を絶対許さないという毅然とした態度をとることが大切です。

秀昭さんは今、会社の離婚歴がある後輩と交際しており、相手の連れ子も含めて愛していくと話していました。違和感がある夫婦関係を調査で見直し、それぞれが新しい道に進んでいくことになりました。秀昭さんにも妻にも、いい未来があることを祈らずにはいられません。

調査料金は45万円（経費別）です。

