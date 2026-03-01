Dyson PencilVac Fluffycones 交換用バッテリーセット

Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品にDyson(ダイソン)のコードレススティック掃除機が追加された。

本セールでは、「Dyson PencilVac Fluffycones 交換用バッテリーセット(SV50 FC EX)」や「Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46 ABL EX AM)」、「Dyson WashG1 (WR01 AM)」、「Dyson V8 Origin (SV25 RD2 AM)」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Dyson PencilVac Fluffycones 交換用バッテリーセット(SV50 FC EX)

毛が絡まないFluffyconesヘッドを搭載。4つの円すい形のブラシは、巻き取った毛を径の細い方へ動かし、毛絡みを解消しながら吸引する。

また、本体の直径は3.8cmとスリム。ダイソン掃除機史上最小で最速のHyperdymiumモーターを搭載し、毎分最大140,000回転して大きなゴミから微細なホコリまで吸い取る。

Dyson WashG1 (WR01 AM)

2つのウェットローラーを搭載。より優れた掃除方式で頑固な汚れも衛生的に一掃する。また、1Lの給水タンクを搭載し、1回の給水で最大290m2を掃除可能。最長35分運転できる。給水レベルは汚れに応じて4段階から調整できるため、少量の食べこぼしから、べたつきのある液体や乾いてしまった汚れまで、あらゆるものに対応する。

また、セルフクリーニング機能を搭載。本体を充電スタンドに戻しセルフクリーニングを選択することで次回の掃除に向けて、わずか140秒でウェットローラーを自動洗浄する。

Dyson V8 Origin (SV25 RD2 AM)

ダイソン デジタルモーター V8を搭載し、強力な吸引力と低い運転音を実現。最長40分の運転が可能で、モーター駆動のヘッドを使用しても約30分、強モードを使用しても約5分の連続使用ができる。また、ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車の中などの掃除に便利なハンディクリーナーとしても使用可能だ。