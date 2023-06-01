「Dell Alienware AW2524HF」

Amazonにて開催されている「Amazon新生活セール」先行セールの対象商品にDellのゲーミングモニター「Alienware」シリーズが追加された。

本セールでは、500HzのリフレッシュレートとAMD FreeSync Premiumを搭載した24.5インチIPSモニター「Dell Alienware AW2524HF」や1800Rの34インチ曲面QD-OLEDモニター「Dell Alienware AW3425DW」、QHD解像度と1ミリ秒（GTG）の応答時間を備えた27インチモニター「Dell Alienware AW2725DM-A」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Dell Alienware AW2524HF

500HzのリフレッシュレートとAMD FreeSync Premiumを搭載した24.5インチIPSモニターで、残像感のない驚異的な明瞭さと応答性を体験できる。また、0.5ミリ秒（GTG、最短）のレスポンスタイムにより、ブラーやゴーストが軽減され鮮明なグラフィックスが表示されるため、スムーズなゲームプレイを楽しめる（DP接続時のみ、HDMIでは255Hz）。

Dell Alienware AW3425DW

直感的な機能と接続性を備え、シームレスな速度ときわめて滑らかな動きを実現。1800Rの曲面で視野がさらに向上し、あらゆる世界にスムーズに没入できる。また、240Hzのリフレッシュレート、0.03ミリ秒（GTG、min）の応答時間、NVIDIA G-SYNC互換、AMD FreeSync Premium Pro、VESA AdaptiveSyncなどのアダプティブシンクテクノロジーにより、ゲームをスムーズにプレイ可能。