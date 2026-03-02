トルク制御が生む滑らかな変速。レースの世界から届いた「魔法」

近年発売されるオートバイの新モデルでは、標準装備もしくはオプションとして「クイックシフター」が採用される例が多くなっています。これは、一定の条件下でシフトアップ／ダウン時の変速を電子制御し、走行中のクラッチ操作を省けるようにするためのライダー支援装置です。

「クラッチを切らずにギアを変えたら壊れるのでは？」と不安に思う人もいるかもしれませんが、高性能な電子制御が介入することで、ミッションにダメージを与えないようになっています。

システムを簡単に説明すると、ライダーがシフトペダルを動かそうとした瞬間、センサーがその動きを感知します。するとECU（エンジン制御ユニット）が点火などを電子制御してエンジンの出力を一瞬だけ抑え、ミッションにかかる駆動トルクを抜きます。これによって、クラッチを切らなくてもギアが滑らかに切り替わる仕組みです。

この技術のルーツは、四輪レースの世界にあります。フェラーリが1989年に投入したF1マシン「640」において、従来のマニュアルではなくセミオートマチックのシーケンシャルギアボックスを搭載し、ステアリングのパドルで変速する方式が採用されました。

こうした、レース用途で磨かれた“素早い変速”の考え方が、二輪の市販車にも反映されるようになったといえるでしょう。なお、クイックシフター搭載車であっても、発進や停止の際には通常どおりクラッチレバーの操作が必要です。

ロングツーリングの強い味方。疲労軽減と「操る楽しさ」の新たな形

レース技術が一般のオートバイに普及した大きな理由のひとつとして、「疲労軽減」が挙げられます。



「スズキクラッチアシストシステム」を採用するスズキ「カタナ」（画像：スズキ）



数百キロを走るロングツーリングや渋滞路では、クラッチ操作の回数が非常に多くなり、左手への負担は無視できないものになります。

シフターがあれば走行中の左手の動作を大幅に減らせるため、体力を温存して安全に走り続けることが可能です。

また、一部の車種では、減速時のシフトダウンに合わせて電子制御でエンジン回転数を一瞬だけ上げ（オートブリッピング）、ギアを同調させて変速ショックを抑える機能も備わっています。ライダーがアクセルを煽らなくても、システム側でスムーズなシフトダウンをサポートしてくれるのです。

一方で、ベテランライダーの中には「クラッチを完璧に繋ぐのがMT（マニュアル）の醍醐味」という声があるのも事実です。しかし、クイックシフターはMTの操作を否定するものではなく、あえてシステムを使わずに自分でクラッチ操作をすることも可能です。

何より、変速の一部を機械に任せることで、ライダーは「ブレーキの強弱」や「ライン取り」「体重移動」といった他の操作により集中できるようになります。クイックシフターはMTの楽しさを奪う敵ではなく、マニュアル車という自由な乗りものを、より奥深く、そして安全に楽しむための「進化」と言えるでしょう。