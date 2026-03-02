山本＆岡本も合流して全員集結…大阪の焼肉店で決起集会

野球日本代表「侍ジャパン」は1日夜、大阪でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた決起集会を行った。大谷翔平投手らがインスタグラムで続々報告。30人超が笑顔で写る集合写真の中で、吉田正尚外野手の“座り方”に注目するファンも多かった。

山本由伸投手や岡本和真内野手らも合流してついに全員集結。大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」の言葉とともに、大阪の焼肉店で撮影した1枚を公開した。

中央左寄りには鮮やかなオレンジ色のシャツを着た姿勢の良い吉田がおり、寝転がる若月健矢捕手の肩に手を置いている。気になるのはその座り方で、日本人の伝統的なスタイルである正座をしているように見える。

ファンは「正尚さんは正座してるっぽいし見れば見るほどおもしろいの何？笑」「正尚の正座なんかオモロイな」「よく見たら正尚は正座か跪座をしてて、膝に手を置いていた」「正尚椅子の上で正座してそうでわろた笑 足広げてる人もいるのに」「吉田正尚は何で正座なんですか？」などと爆笑だった。（Full-Count編集部）