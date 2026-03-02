コンテンツクリエイターのむしょこさんの2つの漫画「一時帰国あるある」がインスタグラムで合計2万9000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

海外で生活している作者。日本に帰国するといつも、日本ならではのよさを感じたり、反対に戸惑ったりすることが多々あります。それは…という内容で、読者からは「めちゃくちゃ共感！」「改めて日本という国のよさを実感しますよね」などの声が上がっています。

一時帰国で実感する日本の“丁寧な対応”

むしょこさんは、インスタグラムで作品を発表しています。むしょこさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「一時帰国あるある」を描いたきっかけを教えてください。

むしょこさん「一昨年から『海外あるある』シリーズを更新しているのですが、その中でも一時帰国は、海外在住者にとって特別な一大イベントだなと感じています。世界中に住む日本の方々に『分かる』と共感してもらえたらいいなと思い、描きました」

Q.むしょこさんは、海外での生活が長いのですか。

むしょこさん「2019年にドイツへ渡り、2020年からはオーストリアに住んでいます。それ以前は、実はほとんど海外経験がありませんでした。海外への憧れはずっとあって、『少し住んでみたいな』と思ってはいたのですが…。気付けば意外と長く滞在しており、自分でも驚いています」

Q.ご自身が、作品の中で最も「あるある」と感じたことは何ですか。

むしょこさん「難しいですね。コンビニやデパ地下などでの接客は、とにかく店員さんが丁寧で、いろいろ聞かれて、その都度きちんと答えなければいけないところでしょうか。海外にいると、そうした感覚をすっかり忘れてしまいます。少なくともオーストリアでは、『ポイントカードはお持ちですか？』ですら、『カード？』と単語だけ聞かれて終わることがほとんどで、それ以上の会話はほとんどありません」

Q.作中で描かれている以外にも、「あるある」と感じることはありますか。

むしょこさん「もちろんあります。例えば、日本の最近の流行が分からなかったり、略語についていけなかったり…。コメント欄でもたくさんの『あるある』を教えていただいているので、第3弾も作れたらいいなと考えています」

Q.逆に、海外に戻ったときに気になることはありますか。

むしょこさん「やはり、トイレが汚かったり、そもそもトイレ自体がなかったりする点は気になります。また、列の作り方もかなり適当で、順番を抜かされることは日常茶飯事なので、メンタルを鍛えないといけないなと感じます。一方、いい面もあって、日本の方々って本当に皆さんおしゃれじゃないですか。海外に戻ると、その緊張感が少し抜けるというか…。よくないとは思いつつも、ノーメークで外出できたりして、気持ち的にはとても楽だなと感じます」

Q.漫画「一時帰国あるある」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

むしょこさん「『一時帰国すると体重が増える』という点に、共感してくださる方々が多かったです。令和の年号はすぐ忘れてしまいがちですが、『20〇〇年の下2桁を足せばいい』という、とても役立つ情報をコメントで教えていただき、感動しました。他にも面白いコメントがたくさん寄せられていて、『日本人はドアを開けて待ってあげない』という話題で論争が起きていた点も印象的でした。

帰国時に『両親と、もう会えないのではないか』と後ろ髪を引かれる思いについても、多くの方々が共感してくださっていて、『できるうちに、たくさん甘えてほしい』といったコメントもいただき、目頭が熱くなりました」