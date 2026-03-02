この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【週間解説】低気圧が周期的に通過 強風や大雪に注意」と題した動画を公開。3月2日の週は低気圧が周期的に日本付近を通過し、特に3日から4日にかけて北日本や東日本の山沿いを中心に積雪の恐れがあると解説した。



今週の気圧配置の大きな特徴として、松浦氏はオホーツク海に顕著なリッヂ（気圧の尾根）が形成され、日本の北側で高気圧が勢力を強める点を挙げた。その南側を低気圧が通過する形となるため、北からの寒気が引き込まれやすい状況だという。3日から4日頃にかけては、上空の気圧の谷（トラフ）が接近し、低気圧が発達しながら通過する見込みだ。



松浦氏の解説によると、3日の夜には上空1500メートル付近でマイナス3度以下の寒気が関東の北部付近まで南下する。これにより「典型的な南岸低気圧での雪」のパターンとなり、関東甲信の山沿いや東北南部で雪が降る見通しだ。具体的には、3日の午後は平地で雨が主体となるものの、標高の高い地域では雪となり、夜には雪の範囲が東京西部や東北の平地にも広がる可能性があるという。



特に注意が必要なのは4日の未明から明け方にかけてで、低気圧と高気圧の間で気圧の傾きが大きくなり、北東からの風も強まる。松浦氏は、関東内陸部や東北南部において「積雪が一気に増える可能性がある」と指摘した。また、東北の太平洋側などでは暴風を伴う大荒れの天気となる恐れがあるほか、低気圧の動きが遅くなることで影響が長引く可能性も示唆された。



西日本では3日と6日から7日にかけて雨が降る見込みだが、強い寒気の影響は小さく、平地では雨が主体となる予想だ。松浦氏は、コンピューターの計算が更新されるごとに雪の範囲や強さの予測が変わる可能性があるとし、随時最新の情報を確認するよう呼びかけている。