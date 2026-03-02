主演：土屋太鳳×共演：佐久間大介（Snow Man）！生き残りを賭けたラブサバイバル・スリラー『マッチング TRUE LOVE』特報映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

主演：土屋太鳳、共演：佐久間大介（Snow Man）、監督：内田英治のタッグによる映画『マッチング TRUE LOVE』の待望の続編が“完全新章”として公開決定。特報映像＆ティザービジュアルが解禁となったされた。

■佐久間大介は、前作で輪花（土屋太鳳）の前から突然姿を消した恋人の吐夢として再び登場

主演に土屋太鳳、共演に佐久間大介を迎え、監督・内田英治が再びタッグを組む映画『マッチング TRUE LOVE』。マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した前作『マッチング』は、公開時に邦画実写映画として2週連続No.1を記録し、興行収入9.7億円、動員67万3,000人を突破する異例のヒットとなった。

その続編となる本作『マッチング TRUE LOVE』は、舞台をマッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へと大きくスケールアップ。土屋太鳳はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花を演じ、佐久間大介は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。

また、本作から参加する新キャストとして、韓国出身の俳優・クァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴も決定。クァクは韓国から出会いを求めて来日した会社経営者、イ・ソンイル役を、豊嶋は前作で殺害された輪花の親友・尚美の妹で、喪失感を抱えながらもあらたな出会いに一歩踏み出そうとする女子大生、伊藤愛羅役を、倉はアプリ婚連続殺人事件に異様な執着を見せる芸大生、野村安蘭役を演じる。

■複雑な人間模様の絡み合いを予感させるプロフィールビジュアルも公開

特報は、前作に引き続き登場する輪花（土屋太鳳）と吐夢（佐久間大介）の不穏なラストカットから始まる。一転して映し出されるのは、海に囲まれた美しい南の島。参加者たちが集い、マッチングツアーが華やかにスタートする。しかし、その高揚感は長くは続かない。映像は突如として暗転し、観る者を一気に地獄へと引きずり込む。カッターを手にする魚の仮面を被った謎の人物、椅子に拘束される輪花の姿…。楽園だったはずの島が、恐怖の舞台へと変貌していく様子が次々と映し出される。

カップルたちに突きつけられるのは、“真実の愛”を証明できるのか、という究極の問い。逃げ場のない状況下で、次第に追い詰められていく参加者たち。明かされていくそれぞれの裏の顔。この中に犯人がいるのか、そして、このツアーの本当の目的とは――。続編にして完全新章“狂気のマッチングツアー”が、いま幕を開ける。

今回、あらたなビジュアルも公開。

澄みわたる青空の下、美しい浜辺に佇むのは、輪花（土屋太鳳）と吐夢（佐久間大介）、そして“マッチングツアー”参加者のソンイル（クァク・ドンヨン）、愛羅（豊嶋花）、安蘭（倉悠貴）。輝くロケーションとは裏腹に、視線を交わさず別の方向を見つめる5人の間には、逃げ場のない不穏な空気が漂う。「ようこそ、逃れられない狂気のマッチングツアーへ」！

そして、まだ発表となっていないキャスト陣を含む登場人物のプロフィールも一挙公開。

「実家が太い呉服屋のお嬢様」「すべてを手に入れたはずのエリートドクター」「恋に奥手な清純派の箱入り娘」「全員をまとめるポジティブツアー責任者」「恋愛一直線の肉体派トレーナー」「条件重視のエステティシャン」「ノリだけで生きる炎上系配信者」「恋愛恐怖症のクールな女性経営者」など…。個性豊かなキャラクターたちの人間模様が絡み合い、物語は予想だにしない方向へと加速していく。

観客を恋リア地獄へと引きずり込むラブサバイバル・スリラー『マッチング TRUE LOVE』。今後の展開にも注目だ。

■映画情報

『マッチング TRUE LOVE』

2026年秋全国公開

出演：土屋太鳳

佐久間大介 クァク・ドンヨン

豊嶋花 倉悠貴

原作・脚本・監督：内田英治

共同脚本：木江恭

製作幹事・配給：KADOKAWA

(C)2026『マッチングTL』製作委員会

