ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¥¥ã¥é¤Î¥Ô¥ó¥º¤â
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£À²Å·¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①´¨ÃÈº¹¤Î·ã¤·¤¤µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¤¹¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ③～⑦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¥³ー¥Ç
¢£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ
ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÀÖ¤Î¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¤òÅ»¤¤¡¢±Ç²è¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¥³¥À¥Þ¡É¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¤¤¿¥«ー¥¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤ò¼Ð¤á³Ý¤±¤·¤¿Áõ¤¤¤òÈäÏª¡£±À¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤ÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ÇÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2·î28Æü¤Î¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö2·î¤âº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¡Ä¡£¤ä¤¿¤é¤ÈÁá¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤«¤Ê¡Ä¡£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤â·ã¤·¤á¤À¤«¤é¤«¤Ê¡Ä¡£¡×¤È¡¢ÂÁá¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤ÏÁ°Æü¤Î27Æü¤âInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆÞÅ·¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£µ¤²¹º¹¤ÎÂç¤¤¤½ÕÀè¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖºòÆü¤è¤ê¤«¤ÏÃÈ¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ÂÀÍÛ¤¬±À¤Ë±£¤ì¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¡Ä¡£Ãå¤ëÊª¤¬Æñ¤·¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£