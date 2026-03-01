ワイキキの目抜きストリートであるカラカウア大通り。ハードロックカフェなどがある場所から西方向（フォート・デ・ルッシー公園方面）へ向かい、サラトガ通りと交わる場所の手前に登場したのが「ショアライン・カフェ」です。

ワイキキ内にありながら、店内は広々とした雰囲気。壁にはアートが飾られ、テーブル席とソファ席があってゆったりくつろぐことができます。テーブル席は、お隣との間隔がちょっと広めに設置されているのもうれしい。ちょっと贅沢な気分を味わえます。



若きバリスタたちが淹れるこだわりのコーヒーが魅力

こちらのカフェ、実はワイキキ内の人気カフェで腕を磨いた若手バリスタたちがチームを組んで作ったお店なんです。自分たちが身につけたコーヒーに関する知識や技術を活かして、上質なコーヒーをワイキキから多くの人に提供するのがミッション。その思いが詰まったカフェだからこそ、おいしさやサービスへのパッションがひと味違うのです。

使っているコーヒー豆は、オアフ島カイルアの「トラディション・コーヒー・ロースターズ」のもの。数々のアワードを受賞している焙煎所で、「ショアライン・カフェ」のためだけにオリジナルでローストされているコーヒーなのだとか。

ナチュラルプロセスによって生み出される、深い味わいと高品質なテクスチャーが魅力のミディアム・ダーク・コーヒー。最新のエスプレッソマシンも導入され、一杯ずつていねいに淹れてくれる香り高いコーヒーを、じっくり堪能してみてください。

「スモール・ホットラテ」（$6）

ラテアートも美しい「ホットラテ」は、クリーミーな飲み心地が心も癒やしてくれるおいしさ。カップの鮮やかなカラーもフォトジェニックでかわいいのです。

レギュラー・ラテはもちろん、こだわりの自家製シロップを加えて作る「フレーバー・ラテ」もリピーターに大人気なのだそうですよ。

「スモール・アイスバニララテ」（$7）

特に人気なのが「アイスバニララテ」。自家製バニラシロップがコーヒーと絶妙なバランスを生み出します。甘すぎないやさしいフレーバーがちょうどいいんですよね。ほかにも、キャラメルやラベンダーなど、さまざまな自家製シロップがあって楽しい。その日の気分や好みに合わせて、カスタマイズするのがおすすめです。

「抹茶ストロベリーラテ」（$9）

最近ハワイでは、抹茶人気がすごいのですが、ここの抹茶ドリンクも見逃せないおいしさです。オーダーしてから一杯ずつシャカシャカと点ててくれる、本格派。使っているのは日本産の宇治抹茶とのこと。

抹茶のほろ苦さといちごの甘酸っぱさがマッチする「抹茶ストロベリーラテ」は、ローカルにも旅行者にも大人気。ワイキキ散策の休憩に、ほんのり甘い和のテイストで癒やされるのも素敵ですね。



アサイボウルやパニーニは朝食やランチにも

「ターキー・パニーニ」（$14）

毎朝7時から16時まで営業のカフェ。朝食やランチにぴったりのフードメニューも続々と登場しています。香りの良いペストソースとチーズがたっぷりの「ターキー・パニーニ」は、最近メニューに加わった新作。さくさくっとした食感も楽しいホットサンドは、コーヒーとの相性もばっちりです。ランチやスナックに、ぜひ！ もちろんテイクアウトも可能です。

これらのフードメニューは、定期的に新しいものを取り入れていくようにしているとのこと。「新作のアイデアはいろいろあるんです。今後は、ケバブロールなど、数種類の新スタイル・サンドイッチも提供できたらと思っています」とスタッフさんが話してくれました。楽しみですね。

左から：「クラシック・アサイボウル」、「トロピカル・アサイボウル」（各$16）

また、朝食にもおすすめなのが、「ショアライン・カフェ」特製のアサイボウル。酸味が強すぎないオーガニックのアサイに、トロピカルフルーツがたっぷり。香ばしく、さくさくした食感がたまらないグラノーラは、自家製しているのがこだわりなんです。

アサイボウルは、ストロベリーやブルーベリー、ハニーなどが乗った「クラシック」と、パイナップルやパパイヤ、リリコイバターなどを使った「トロピカル」の2種類。ひんやりヘルシーなボウルで、ハワイならではの朝を過ごしてみてはいかがでしょうか。



キュートなオリジナルグッズはおみやげにもぴったり

オリジナルタンブラー／16オンス（$30）、24オンス（$35）、ピンクトートバッグ（$30）

おしゃれな店内には、ロゴをあしらったオリジナルグッズもそろっています。やさしいパステルカラーを基調としたタンブラーやバッグなど、日本に帰ってからも普段使いしたくなる、センスの良いアイテムは要チェックです。

ショアラインマグ（$15）

ロゴが目を引くシンプルなマグカップは、コーヒータイムを一気にハワイ気分にしてくれそう！ そのほか、オリジナルキャップやTシャツなどのアパレルもそろっているので、お茶しながらショッピングも楽しめちゃいますよ。

ワイキキに誕生した新しいカフェ。こだわりたっぷりながら、まだ知る人ぞ知るスポットなので、今のうちにチェックしておいてくださいね！



■ショアライン・カフェ

住所：2113 Kalākaua Ave. Ste 104, Honolulu, HI96815

TEL：808-828-2233

営業時間：7〜16時

定休日：なし



Text：るるぶ情報版（海外）編集部

Photo：Taku Miyazawa



