「千鳥の鬼レンチャン」などで話題・松浦航大、ビクター退所報告 今後はフリーで活動
【モデルプレス＝2026/03/01】歌手の松浦航大の公式サイトが、3月1日に更新された。2月28日を以て、所属事務所・ビクターミュージックアーツ株式会社との契約が満了したことを報告した。
【写真】「千鳥の鬼レンチャン」で話題の歌手、初出演で10レンチャン達成時
公式サイトでは「この度、2026年2月28日を以て、ビクターミュージックアーツ株式会社との契約が満了となりましたのでお知らせ致します」と報告。関係者やファンへ感謝の言葉を記した。
また本人の言葉も掲載されており、松浦は「いつも応援ありがとうございます。入った当時はSNSで広がりたてでまだ芸能について右も左もわからずどのように活動を進めるべきか迷っていて不安の中一緒に歩んで下さったビクターさんには感謝でいっぱいです」とコメント。今後については「フリーとして活動していきますのでより一層気を引き締めて
誠心誠意歌ってまいります。引き続き応援よろしくお願いします」としている。
1993年10月22日生まれ、北海道出身。YouTubeやSNSでの「歌まね」動画が爆発的な人気を呼ぶ変幻自在の七色ボイスを持つシンガーソングライター。高い歌唱力と器用さを武器に「千鳥の鬼レンチャン」などのバラエティ番組でも活躍。史上最高成功率保持者であり、2026年1月には、番組史上初の「鬼ハードモード制覇」という快挙を成し遂げ、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
