卒入学式・卒入園式にどんな服を着ればよいか悩みますよね。せっかくなら、仕事やお出かけにも使える服を探したいところ。そこで、普段着にもなるプラステの「セットアップ」を紹介します。子どもの卒園・入学を控えているESSEonline編集部員（40代）が実際に着てみました。

上下で1万5000円。お手頃な高見えセットアップ

いよいよ卒入学・卒入園のシーズンが到来。今年セレモニー服を着る予定の編集部員が試したのは、プラステの「ダブルクロステントラインジレセットアップ（税込1万5000円）」。その名のとおり上下セットで販売されているアイテムです。

【写真】プラステの「高見えセットアップ」

上のジレは、胸元がV字にカットされているのがポイント。ベーシックな色とデザインで、どんなインナーとも合わせやすく、首まわりもすっきりして見えます。また、裾にかけて三角形に広がるシルエットもきれい。下半身のぽっこり具合もさりげなくカバーできます。

パンツはスリムに見えますが、ウエスト部分にゴムが入っているので安心。想像以上に伸縮性があり、履き心地も快適です。

また、前面にはセンタープレス（折り目）がついていて、脚がまっすぐに見える効果も。

「1万5000円でこのデザイン。コスパにまず引かれました。素材もしっかりしていて洗濯機でも洗えるので、何度でも着たくなります」（ESSEonline編集部員・T、以下同）

白ブラウスと合わせて、スタイリッシュな卒入学式服に

このセットアップはセレモニー服ながら、仕事やお出かけ用の“きれいめファッション”とも相性抜群。そこで、式典用と普段着用の着まわし方を比較することに。まずは定番の白ブラウスと合わせる、「卒入学式用コーデ」を考えてみました。

「Aラインのシルエットで、おなか回りを隠せるのがうれしい！ パンツも脚が長く見えて、全身のバランスがよく見えます」

中には手もちの華やかな白ブラウスを合わせれば、さらに洗練された印象に。

ちなみにプラステでもボウタイつきの上品なブラウスが売られているようで、洗濯機でOK、かつ汗をかいても乾きやすい機能やUVカット効果もあるのだとか。

とはいえ、3月〜4月はまだ肌寒い日もあるかもしれません。気温の低い日や風の強い日には、トレンチコートを上から羽織るのもよいですね。

＜着用アイテム＞

・ダブルクロステントラインジレセットアップ ￥15000

・UVカットチェーンパーツブラウス \8990

・バッグ（※参考商品）

・パンプス 黒（※参考商品）

ジレ×白ニット×白デニム。休日のお出かけコーデにも

そして、休日のお出かけや通勤服としても着られそうなコーデも考えてみました。

ジレには、あえて首もとがつまったインナーを合わせることで、全体的なメリハリが生まれます。そしてUVカット機能がついた白ニット＆ワイドシルエットのボトムスとリンクさせれば、清潔感のあるきれいめコーデが完成。

「ジレの脇部分にはゆとりがあるので、厚みのあるインナーも着やすそうです」

ちなみに合わせた白パンツは、ストレッチ機能と、洗濯機で洗ってもシワになりにくいイージーケア機能つき。ファスナーがないデザインで着脱もラクちんです。

＜着用アイテム＞

・ダブルクロステントラインジレセットアップ ￥15000（※ジレのみ）

・UVカットレーヨンブレンドハイネックリブセーター \5990

・シェイプリザーブラップパンツ ￥12000

・トライアングルミニバッグ \7990

・ブーツ 黒（※参考商品）

上下セットで1万5000円、卒入学式服にも普段着にもなる「プラステのセットアップ」を紹介しました。値段はお手頃で、着こなしの幅も広がるアイテム。皆さんの参考になれば幸いです。

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください