撮影◎Victor Nomoto - Metacraft

ACIDMANが、2025年全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞ファイナルとなる、7年振り7度目の日本武道館公演の模様を収録したLIVE Blu-ray『This is ACIDMAN 2025 in日本武道館』を4月1日（水）に発売する。

＜This is ACIDMAN＞は、シングル曲やミュージックビデオが存在する楽曲など、“これぞACIDMAN”と呼ぶべきセットリストで構成されたワンマンライブ。2021年に初開催後、5度目となった2025年は過去最大規模の10ヶ所で開催された。

今回の日本武道館公演は8,000人以上の観客を動員し、緻密に構成された演出と圧倒的なパフォーマンスで、会場全体が一体となった熱気と感動の一夜。フロントマンの大木伸夫が伝え続けている生命、宇宙、そして愛と平和、そのメッセージが濃縮された約3時間はまるで一編の映画のような物語がある。またLIVE Blu-rayには特典映像として、本ツアー初日のZepp Nagoyaからファイナル日本武道館までのツアードキュメンタリー映像を収録する。

さらに、本作のリリースを記念してユナイテッド・シネマ豊洲での先行上映会の開催が決定した。上映後にはACIDMANメンバーが登壇し、舞台挨拶を行う予定だ。予約対象期間内に配付対象ショップにて商品を予約・応募すると抽選で『This is ACIDMAN 2025 in 日本武道館』リリース記念先行上映会に参加できる。

■LIVE Blu-ray『This is ACIDMAN 2025 in日本武道館』

2026年4月1日(水)発売

予約 https://acidman.lnk.to/2025budokanPR 価格：税込8,030円

Blu-ray(TYXT-10089) ＜Blu-ray＞

This is ACIDMAN 2025 in日本武道館 01.world symphony

02.夜のために

03.FREE STAR

04.式⽇

05.スロウレイン

06.⽩と⿊

07.リピート

08.sonet

09.季節の灯

10.愛を両⼿に

11.世界が終わる夜

12.⾵追い⼈(前編)

13.廻る、巡る、その核へ

14.ファンファーレ

15.輝けるもの

16.造花が笑う

17.ある証明

18.ALMA

En01.feel every love

En02.Your Song ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025” Documentary Film

■＜「This is ACIDMAN 2025 in 日本武道館」リリース記念先行上映会＞

【開催日程】2026年3月28日(土)開場12:30／開始13:00／終了16:30予定

※本編上映約3時間、登壇舞台挨拶30分予定

【開催場所】東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲

https://www.unitedcinemas.jp/toyosu/index.html

(東京都江東区豊洲2丁目4-9 アーバンドックららぽーと豊洲)

【イベント内容】「This is ACIDMAN 2025 in 日本武道館」本編上映、ACIDMANメンバー登壇舞台挨拶

※集合時間、集合場所などの詳細は、ご当選者の方のみにご案内いたします。 詳細は以下をご覧ください。

https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2026-02-28-2/

◾️＜ACIDMAN LIVE in FUKUSHIMA 2026＞ 公演日：2026年3月11日（水） 福島・いわき市文化センター大ホール

チケット：8,800円（税込）

※6歳以上有料。お席が必要な場合は6歳未満も有料となります。

※ライブ収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付されます。

◾️＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞ 2026/4/9（⽊）神奈川・KT Zepp Yokohama

2026/4/18（⼟）宮城・⽯巻 BLUE RESISTANCE

2026/4/29（⽔・祝）静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

2026/5/10（⽇）新潟・NIIGATA LOTS

2026/5/15（⾦）⼤阪・NHK⼤阪ホール

2026/5/22（⾦）埼⽟・ウェスタ川越 ⼤ホール

2026/5/24（⽇）福岡・DRUM LOGOS

2026/5/29（⾦）宮城・仙台 Rensa

2026/6/6（⼟）岡⼭・CRAZYMAMA KINGDOM

2026/6/14（⽇）沖縄・桜坂セントラル

2026/6/27（⼟）千葉・幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9・10 詳細：http://acidman.jp/