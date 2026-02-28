令和ロマンの松井ケムリが２８日、フジテレビ系「くりぃむの超体験！ＧＰ」で、タクシーで羽田空港に向かったときの、ノリノリの運転手の様子を振り返り、スタジオを笑わせた。

松井は、「広島での営業の日に寝坊」してしまい、すぐに主催者に連絡。すると自費にはなるが、飛行機ならまだ間に合うと言われ、タクシーを呼び「羽田空港まで急ぎでお願いします！」と言ったところ「羽田空港まで急いでっていうドラマみたいな展開に（運転手が）酔いしれたのか、『シートベルトちゃんとしめて下さいね』って」と言い出し、羽田へ向けて出発したという。

「この時間はここに行ったら速いです」とタクシー運転手らしく、裏道なども駆使。だが突然急ブレーキをかけたかと思うと「クソっ！レインボーブリッジが封鎖されてます！」と言い出したという。

「確かに通行止めだった」とケムリは笑い、結果、飛行機に間に合ったという。タクシーを降りるときにケムリは「ありがとうございます」とお礼を言ったところ、運転手は「グッドラック！」と言ってくれたといい、ケムリは「これは飛行機のやつだけど」と、木村拓哉がパイロットを演じたドラマタイトルを上げ「織田裕二から木村拓哉」と笑わせていた。