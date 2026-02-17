1月27日、夜もすっかり更けた深夜1時頃。西麻布の路地に構える洒落たワインバーで、お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるま（31）がグラスを傾けている。ワインボトルがズラッと並ぶ薄暗い店内のテーブル席で、くるまは横にいる1人の女性に熱視線を送る。普段、視聴者に見せる「芸人」としての顔とはまた違った特別な表情だ。果たして、くるまがゾッコンのこの女性の正体は……。【画像】お相手女性のマンションから出