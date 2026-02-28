中田翔、パワーがトップクラスだと思うバッターとは「えげつない打球ですね」
元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画に出演。「パワーはトップクラス」「えげつない打球」だと思うバッターについて語った。
中田翔氏
○「パワーはトップクラス」「えげつない打球」
スタッフから「別の動画で拝見したんですけど、中田さんが『自分より飛ばす』と言って、鵜飼(航丞)さんの名前を挙げていた」と話題を振られると、中田氏は「そうですね。パワーはトップクラスだと思いますけどね。パワーですね。スイングも速いですけど、スイングの軌道が大きいので、当たらないという根本的な技術の部分はもちろんありますけど、飛ばすだけなら本当に上位。細川(成也)選手や岡本(和真)選手よりも全然飛ばします」と説明。
これに古田敦也氏が「へ〜! そんなにいいんだ、鵜飼って」と驚くと、中田氏は「フリーバッティングは結構えげつない打球ですね。でも、なんせ当たらないんで。それをいろいろ試行錯誤しながら頑張ってますけど。当たったらすごい飛距離が出ますね」としみじみと語り、「日本ハムの万波(中正)クラスじゃないですか? 当たった時は」とも話していた。
【編集部MEMO】
中田翔氏は、日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズなどでプレーした元プロ野球選手。打点王3回(2014年、2016年、2020年)、ベストナイン5回(2013年、2014年、2015年、2016年、2020年)、ゴールデングラブ賞5回(2015年、2016年、2018年、2020年、2022年)などの実績を持つ。
