NHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年2月20日、自身のインスタグラムを更新。パリ五輪の柔道混合団体で銀メダルを獲得し、現在はプロレスラーに転向したウルフ・アロンさん（29）との2ショットを披露した。

「年下だけど頼れるウルフくん！」

中川さんはラジオ番組で、ウルフ・アロンさんとの「対談」があったことを報告。「NHK時代に番組で共演してからもう5年くらいの仲なんですが、フリーになってから一緒に仕事をするのは初めてだったのでうれしくて」と語り、「普段会うとくだらない話題でずっと笑ってて、でもたまに真剣に悩み相談をさせてもらうこともあったり...年下だけど頼れるウルフくん！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、中川さんはブルーのリブニットトップスと淡いカラーのデニムをあわせている。ウルフ・アロンさんは、メガネをかけ、黒いジャケットとグレーのパーカーを合わせ、デニムを着用。片手を前に出してポーズをとる、全身の2ショットを披露していた。

この投稿には、「メッチャカッコええ〜美しい〜」「ステキです！」「最強のお二人」「カッコいいツーショット」「細くて脚長！」といったコメントが寄せられていた。