「人生を減点法で見る人」が知らない、心が折れない最強の思考法

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

完璧主義が招く不安と

「わびさび」的な生き方のすゝめ

精神科医のトミーです。今日は「完璧主義が不安を強くする」というお話と、それに対する処方箋としての「わびさび的な生き方」というテーマでお届けします。

完璧主義はなぜ不安を生むのか？

完璧主義のほうが不安を感じやすいというのは、一般的にもよく言われることですし、感覚的にも理解しやすいことだと思います。完璧主義の本質は、「ああじゃなきゃいけない」「こうじゃなきゃいけない」と理想を追求し、そこから現実を引き算してしまう「減点方式」にあります。

勝手に「完璧な状態」をゴールとして設定し、そこから「これが足りない」「あれができていない」と評価を下してしまう。この「足りない」という感覚こそが、不安を呼び起こす正体なのです。

完璧主義ではない人は、「まあいいか」と気にしなかったり、そもそも気にするという発想すらなく受け流せたりします。しかし、完璧主義の人は、自分の理想に到達していない現状に対して、「これではダメだ」と評価を下げ、自分自身を苦しめてしまうのです。

過剰な準備が「予期不安」になる

また、完璧主義の人は準備も完璧にしようとします。「あれが起きたらどうしよう」「これが起きたらどうしよう」と、あらゆる可能性に対して備えようとします。

しかし、起こりうるすべてに対して完璧に準備することなど不可能です。その結果、コントロールできない不確定な要素に対して、「もしもの事態」を想像しては不安になってしまいます。これが、いわゆる「予期不安」につながっていくのです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）