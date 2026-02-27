【1/72 航空自衛隊 F-2A 戦闘機（w/ パイロット）】 4月24日 出荷予定 （4月27日より店頭販売予定） 価格：4,950円 【1/72 航空自衛隊 F-2B 戦闘機（w/ パイロット）】 4月24日 出荷予定 （4月27日より店頭販売予定） 価格：4,950円

ファインモールドは、プラモデル「1/72 航空自衛隊 F-2A 戦闘機（w/ パイロット）」と「1/72 航空自衛隊 F-2B 戦闘機（w/ パイロット）」を4月24日に出荷する。価格は各4,950円。

本製品は、米空軍が採用する「F-16 戦闘機」をベースとして日本独自の運用構想や地理的特性に合わせ、日米共同で開発した戦闘機「F-2 戦闘機」を、1/72スケールでプラモデル化したもの。

単座型のF-2Aと、復座型のF-2Bの2種類をプラモデル化しており、「航空自衛隊 F-2A戦闘機（w/ パイロット）」では、プラスチック製のパイロットフィギュアが付属。「航空自衛隊 F-2B 戦闘機（w/ パイロット）」では、F-2Aキットをベースに機体上面ならびに垂直尾翼の基部などF-2B専用パーツを新規に製作。付属デカールは第3飛行隊（百里基地）と第6飛行隊（築城基地）、第21飛行隊（松島基地）所属機を再現しており、プラスチック製のパイロットフィギュア2体が付属する。

「航空自衛隊 F-2A 戦闘機（w/ パイロット）」

「航空自衛隊 F-2B 戦闘機（w/ パイロット）」

