竹田恒泰「日本は150兆円ドブに捨てる」温暖化対策の矛盾を一刀両断
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「世界の温暖化対策は終わっていく！？アメリカの排ガス規制緩和！」と題した動画を公開。「アメリカの温暖化対策は解体だ」と断言し、世界的な潮流と日本の政策との乖離に警鐘を鳴らした。
動画内で竹田氏は、アメリカの現状について「トランプ大統領だから解体なのではない」と前置きし、バイデン政権下でも議会のねじれにより抜本的な対策が進まなかったと解説した。その上で、世界最大の二酸化炭素排出国であるアメリカと中国、さらにはインドやロシアも対策を行っていない現状を指摘。先進国の中で真面目に取り組んでいるのは「日本とドイツだけ」であり、「この2カ国だけがやっても意味がない」と厳しく批判した。
さらに竹田氏は、トランプ氏が温暖化を「人類史上最大の詐欺」と呼び、自動車のアイドリングストップ機能を「オバマスイッチ」と揶揄して廃止を掲げている事例を紹介。アメリカでは各種規制の緩和により「納税者は1.3兆ドル（約200兆円）を節約できる」との試算がある一方、日本はGX（グリーントランスフォーメーション）に今後10年間で150兆円を投じようとしている点に言及した。竹田氏は「150兆円をドブに捨てるのと一緒だ」と強い言葉で非難し、消費減税などの財源が失われることへの懸念を示した。
最後には、メディアの在り方について「政府が間違ったことをやっているのを正し、150兆円の使い道として間違っていないか問うべきだ」と提言。温暖化対策ありきで報道を続ける姿勢に対し、根本的な疑問を投げかけて動画を締めくくった。
動画内で竹田氏は、アメリカの現状について「トランプ大統領だから解体なのではない」と前置きし、バイデン政権下でも議会のねじれにより抜本的な対策が進まなかったと解説した。その上で、世界最大の二酸化炭素排出国であるアメリカと中国、さらにはインドやロシアも対策を行っていない現状を指摘。先進国の中で真面目に取り組んでいるのは「日本とドイツだけ」であり、「この2カ国だけがやっても意味がない」と厳しく批判した。
さらに竹田氏は、トランプ氏が温暖化を「人類史上最大の詐欺」と呼び、自動車のアイドリングストップ機能を「オバマスイッチ」と揶揄して廃止を掲げている事例を紹介。アメリカでは各種規制の緩和により「納税者は1.3兆ドル（約200兆円）を節約できる」との試算がある一方、日本はGX（グリーントランスフォーメーション）に今後10年間で150兆円を投じようとしている点に言及した。竹田氏は「150兆円をドブに捨てるのと一緒だ」と強い言葉で非難し、消費減税などの財源が失われることへの懸念を示した。
最後には、メディアの在り方について「政府が間違ったことをやっているのを正し、150兆円の使い道として間違っていないか問うべきだ」と提言。温暖化対策ありきで報道を続ける姿勢に対し、根本的な疑問を投げかけて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
竹田恒泰「地球温暖化は人類最悪の詐欺」トランプ氏を支持する理由を激白
政治評論家・竹田恒泰が見た衆院選「足腰の強さが勝敗を分ける」選挙戦の知られざる背景
竹田恒泰「消費税は一律で下げるのが一番」食品ゼロ案に異議！「軽減税率は反対だった」と断言する真意とは
チャンネル情報
竹田恒泰チャンネルの公式切り抜きチャンネルです。 毎日短い動画で竹田先生の動画を公開いたします。 本家はこちら https://www.youtube.com/@takeda_ch
youtube.com/@takedacut YouTube