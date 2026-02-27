北朝鮮の国境地域を中心に、米国が軍事作戦でベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を拘束して米本土に移送した、いわゆる斬首作戦を実行したとする内容の映像や音声が収められたUSBメモリーやSDカードが密かに出回り、当局が回収に躍起になっていることが分かった。現地消息筋が27日、明らかにした。

デイリーNKの現地消息筋によると、国家保衛省の防諜部門である反探局は21日、「米帝とその追随勢力によるベネズエラ作戦関連の不純宣伝物の流布を遮断せよ」との緊急指示を全国の保衛機関に下達。特に中国と接する両江道など国境地域で、外部放送や動画資料が広がっていると警戒を強めている。

当局は指示文で、こうした映像について「体制防衛意識を弱体化させる敵の心理戦」と断じ、「同調や拡散に関与した者は反党・反国家犯罪として厳罰に処す」と警告。党大会の開催中に「斬首作戦」や「指導部拘束」などの噂を口にする行為自体が極刑に相当すると強調した。

これを受け、保衛員は夜間の巡回や抜き打ちの家宅捜索を強化。外部放送の視聴履歴やUSB、SDカードなどの記録媒体の所持を徹底的に調べ、関連情報を見聞きしただけでも通報を義務付けているという。

さらに、市場や住民組織では「敵の作戦説はすべて捏造だ」「米国はわが国の核抑止力の前に無力だ」と強調する思想講演も繰り返されている。国境地域の住民からは「他国の指導者の話題ですら命取りになりかねない」「世界のニュースに耳を塞いで生きるしかない」と萎縮する声が上がっている。