『名探偵プリキュア！』当然だよな！ED映像300万回再生突破 特別カット＆コメント公開「実際にある街を参考に制作」
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」映像が、300回再生を突破した。
【画像】公衆電話が気になるキュアアルカナ！『たんプリ』ED映像の特別カット
この大反響に公式は「エンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」が、なんと300万回再生を突破！たくさん見てくれて本当にありがとう 300万回を記念して、エンディング主題歌の特別ショットをお届け」と驚き。
演出の近藤まりは「もしプリキュアが1999年の街中を歩いていたら、ストリートスナップになって雑誌に載っていたんじゃないかな？というアイデアを起点に制作しました。親子で楽しんでご視聴頂ければ幸いです！」と制作経緯を報告。
CGディレクターの高橋友彦は「今回の映像は実際にある街を参考に制作しましたので、どこか見覚えがあると感じる方もいるかもしれません。多くの世代が楽しめるよう意識しながら制作しました。これからもよろしくお願いいたします」と伝えた。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
