2019年、対立する西部の群れのチンパンジーに囲まれて牙をむく中部のチンパンジーの雄/Aaron Sandel via CNN Newsource（CNN）ウガンダにあるキバレ国立公園でチンパンジーの研究プロジェクトを統括するアーロン・サンデル氏は2015年6月24日、観察対象の群れのチンパンジーたちが突然静まり返ったことに気づいた。数頭は顔をしかめ、不安そうな表情を浮かべた。他のチンパンジーたちは互いに触れ合い、安心感を得ようとしていた。