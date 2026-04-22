「小6の長女、人生2周目？」…そんな投稿がSNSで話題を集めています。【人生２周目？】小6娘が、春休みに友達と遊ばない理由きっかけとなったのは、母親のトリッシュさん（@torish935）がX（旧Twitter）に投稿したエピソード。春休みの過ごし方をめぐる、長女さんの“ある一言”でした。「会社の人と休日に遊ばないでしょ？」小6とは思えない例え現在、小学6年生になった長女さん。春休みに友達と遊ばないのか尋ねたところ、こんな