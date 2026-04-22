巨人の泉口友汰（26）がアクシデントに見舞われた。【もっと読む】“鬼肩捕手”山瀬にトレード依頼殺到！名乗り上げた球団は？21日、長野オリンピックスタジアムでの早出練習のキャッチボール中に、打撃練習の打球が顔面を直撃。グラウンド内に担架が運び込まれ、そのまま救急搬送された。泉口は昨季打率リーグ2位のヒットメーカー。今季は開幕から全19試合に「3番・遊撃」でスタメン出場し、21日の試合前までチームトップの