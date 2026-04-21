覚せい剤取締法違反で逮捕され、2024年2月に収監された元KAT-TUNの田中聖が、SNSでの活動を活発化させている。一部報道によると今年2月には出所していたという聖。3月11日に公開された弟で歌手や俳優活動を行う田中彪のYouTube動画に聖と思われる笑い声が入っていたことで、一部ファンの間で話題になっていた。ピスタチオ伊地知はブレイク時以上の稼ぎが4月4日にはTikTokの動画投稿を開始。動画自体はまだ2本のみの公開だが