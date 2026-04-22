ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、世界中でブームを生んでいるモンチッチと初めてのコラボレーションとなる「モンチッチUT」を5月1日より発売する。WOMENとGIRLSのラインナップで、モンチッチたちの写真を使用したフォトTシャツが登場するとのことだ。モンチッチUTコレクション○豪華なノベルティや抽選キャンペーンを開催発売日には、対象商品を含む1,980円以上を購入した人を対象に、先着でユニクロオリジナル「U