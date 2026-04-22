飲食店のタブレット注文はすっかり定着したが、なかにはポンコツなシステムで客にストレスを与えるお店もあるようだ。投稿を寄せた関西在住の60代男性（サービス・販売・外食）は、ショッピングセンターに併設された比較的大きい規模のそば店を利用した。席に案内され、備え付けのタブレットで注文するよう促されたという。テーブルには写真入りの紙メニューもあったため、そこで選んだ家族分のセット商品をタブレットで探した。し